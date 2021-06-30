СМИ: ЕС расширит список стран, из которых будет разрешен въезд по незначимым причинам

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Европейский союз принял решение добавить Канаду и 10 других государств в перечень стран, граждане которых смогут посещать Евросоюз с необязательными, в том числе туристическими, поездками. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

По его информации, послы 27 стран — членов ЕС одобрили расширение зеленого списка государств на заседании в среду. Теперь в перечень войдут Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Иордания, Косово, Молдавия, Черногория, Катар и Саудовская Аравия. Ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшие дни.