СМИ: США считают, что «Северный поток — 2» заработает через пару месяцев

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Газопровод «Северный поток — 2», по оценкам США начнет работу через «пару месяцев». Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg, передает ТАСС.

По данным агентства, администрация Джо Байдена представила в понедельник в Конгресс ежеквартальный доклад по «Северному потоку — 2».

Госдепартамент США в связи с этим заявил о введении новых санкций в связи со строительством и работой газопровода. США намерены ввести санкции в отношении российской компании и двух судов, связанных с «Северным потоком — 2» — Блинкен.