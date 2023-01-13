СМИ узнали о сроках 10 пакета санкций ЕС против РФ

О том, что работа над очередным пакетом санкций ускорилась, подтвердил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

«Работа действительно ускорилась. Польша с группой аналогично мыслящих стран сейчас предлагает новые санкции», – сказал он.

По словам одного из источников, причиной ускорения работы над санкциями является предстоящий саммит Украина-ЕС. Катализатором также является предстоящая годовщина полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Впрочем, дипломаты ЕС неохотно говорят о деталях нового пакета санкций против России, поскольку, как они подчеркивают, важно не потерять эффект неожиданности.

Однако, как стало известно, планируется очередная попытка ввести санкции против экспорта российских бриллиантов. Для бюджета России стоимость этого экспорта оценивается в 4,5 млрд евро.

Новые санкции будут также касаться продукции двойного назначения, которая потенциально может быть использована российскими военными. Санкционные списки также должны быть расширены за счет лиц, ответственных за агрессию России и военные преступления.

Планируется также введение санкций против Беларуси за то, что она продолжает поддерживать военные действия России против Украины. Как сообщил один из европейских дипломатов, речь идет о синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно отраслевыми, в тех областях, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане.

В то же время принятие санкций в ЕС всегда требует единодушия. В этом контексте некоторые дипломаты опасаются, что Венгрия может затягивать принятие новых ограничений, как это уже неоднократно делала в прошлом. Источник PAP отметил, что Будапешт уже объявил, что не согласится на некоторые фамилии в санкционных списках.

Напомним, 16 декабря Евросоюз ввел девятый пакет санкций против России. В его рамках применяются меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения и ряда технологий, введен запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также расширен запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор и запрещены новые инвестиции в горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых. Также под санкции попали почти 200 человек.