Празднование 100-летия со дня присоединения Клайпедского края к Литве

В честь 100-летия этого чрезвычайно важного для развития и статуса Литвы события 15 января в столице состоится показ документально-анимационного фильма «Самый смелый шаг во внешней политике Литвы межвоенного периода», который будет транслироваться на стене Вильнюсской ратуши (со стороны ул. Vokiečių) с 17 до 21 час.

К празднованию возвращение Клайпедского края привлечены самоуправления Клайпедского края, хотя бы клочок территории которых был связан с Клайпедским краем, культурно-развлекательные центры, музеи, Клайпедский университет, национально-культурные организации и даже центры геноцида и сопротивления населения.

С подробной программой мероприятий в Клайпеде можно ознакомиться на сайте kulturosuostas.lt