Снимаются ограничения на время работы кафе и баров в Литве

В четверг в Литве вступают в силу принятые правительством в начале недели карантинные послабления – снимаются ограничения на время работы кафе и ресторанов.
Кафе, бары и рестораны, а также прочие места общественного питания и развлечений будут работать без ограничений по времени. До сих пор они могли быть открытыми с 7 до 24 часов.
Однако, как и прежде, внутри услуги могут предоставляться только тем, у кого есть паспорт возможностей – привитые, переболевшие или получивший отрицательный результат теста на COVID-19.
Для переболевших и не привитых людей облегченные карантинные условия будут действовать 210 дней, а не 180, как раньше.