Снимаются ограничения на время работы кафе и баров в Литве

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В четверг в Литве вступают в силу принятые правительством в начале недели карантинные послабления – снимаются ограничения на время работы кафе и ресторанов.

Кафе, бары и рестораны, а также прочие места общественного питания и развлечений будут работать без ограничений по времени. До сих пор они могли быть открытыми с 7 до 24 часов.