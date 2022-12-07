Снос советских скульптур в Вильнюсе посольство РФ называет «варварским глумлением»

«Подобное варварское глумление над павшими у любого нормального человека вызывает исключительно чувства глубокого презрения и праведного возмущения», — отмечает посольство.

Снос шести стел, установленных в память о советских солдатах, начался во вторник невзирая на примененные Комитетом ООН по правам человека меры временной защиты.

В Комитет временных мер обратились заявители, представившиеся «этническими русскими», в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле «Международного форума добрососедства», учрежденного Альгирдасом Палецкисом, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

Министерство юстиции и мэрия утверждают, что комитет ООН ввели в заблуждение доводами упомянутых лиц о том, что памятник будет осквернен, а находящиеся рядом останки перезахоронены. По словам властей, намерений делать это нет.

«Призываем международные и общественные организации дать оценку такому демонстративному пренебрежению решениями органа ООН», — призывает в ответ на это российское посольство.



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