У России осталось менее половины квоты на транзит санкционированных товаров через Литву

По ее словам, за 11 месяцев было перевезено около 35% всего разрешенного к перевозке количества угля и продуктов его переработки, около 51% черных металлов — 33% квоты древесины и изделий из нее, 97% цемента, 51% продуктов питания, 62% нефти и продуктов ее переработки и 74% квоты на различные другие товары.

По словам представителя LTG Cargo, в перечень товаров первой необходимости включено несколько сотен кодов товаров, и их количество оценивается при поступлении заявок.

13 июля Еврокомиссия разрешила России перевозить подсанкционные грузы в Калининград и из Калининграда через Литву только для нужд этого эксклава и только по железной дороге, но объем груза должен соответствовать среднему количеству товаров, перевозимых по железной дороге за последние три года.

Квота нефтяного транзита России в Калининград использована на 60%

После того, как в понедельник вступили в силу введенные полгода назад санкции Евросоюза в отношении импорта российской нефти и продуктов ее переработки, Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) утверждают, что в этом году Россия уже израсходовала уже около 60% своей годовой квоты на транзит через Литву в Калининград и обратно.

Как сообщили BNS в LTG Cargo, в этом году транзитом через Литву в Калининград или обратно было перевезено около 0,6 млн тонн нефти и нефтепродуктов, а их годовое количество не может превышать примерно 1 млн тонн.

«Разрешенные годовые объемы перевозок рассчитаны на один календарный год, независимо от даты начала применения ограничительных мер, объявленных для конкретных товаров, указанных в регламенте ЕС», — сказала BNS представитель LTG Cargo Котрина Дзикарайте.

Шестой пакет санкций против Кремля, принятый полгода назад и вступивший в полную силу 5 декабря, останавливает большую часть импорта нефти из России, за исключением ее поставок по трубопроводам, делая тем самым уступку не имеющей выхода к морю Венгрии. Еще через два месяца, с 5 февраля, запрет коснется и ввоза российского топлива.

По словам Ричардаса Морквенаса, менеджера по поддержке продаж единственного нефтеперерабатывающего завода в странах Балтии Orlen Lietuva, такой запрет не окажет прямого влияния на Литву.

«Это эмбарго не имеет никаких последствий для нашего завода, потому что Orlen Lietuva один из первых в Северо-Западной Европе и первый в Восточной Европе отказался от переработки российской нефти типа Urals и с февраля не заключил ни одной такой сделки по закупке», — заявил Морквенас в понедельник в эфире LRT.

«Таким образом, это изменение не повлияет на нефтеперерабатывающую промышленность Литвы», — добавил представитель Orlen Lietuva.

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