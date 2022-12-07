Под давлением манифестантов в 12 городах КНР ослаблены коронавирусные ограничения

В Шанхае больше не требуется предъявлять отрицательный тест на COVID-19, чтобы воспользоваться общественным транспортом или посещать мероприятия и аттракции, расположенные на открытом воздухе.

Ослаблен режим и в Урумчи, после событий в котором и вспыхнули массовые выступления в Китае. Несколько недель назад здесь загорелся объявленный карантинным дом, погибли десять человек, которым не дали выбраться из здания.

5 декабря здесь открылись торговые центры, ресторанам и кафе разрешили торговать едой навынос. Возобновили работу лыжные курорты. Власти обещают поэтапно открыть кинотеатры. Отметим, что полный локдаун в городе был введен в августе 2022 года.

Власти заявляют, что речь идет об оптимизации мер эпидемиологического контроля, подчеркивая, что говорить о полном упразднении карантинных мер преждевременно. Сообщается о необходимости баланса между борьбой с пандемией и восстановлением экономической деятельности.