Сноуден получил российское гражданство

Сноуден живет в России с 2013 года. В США Сноудену предъявили обвинения в разглашении секретной информации о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. Сообщалось, что Сноуден получил доступ к около 1,7 млн секретных документов, которые передал журналистам. В 2015 году сбор телефонных данных был признан незаконным. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Во время предвыборной гонки в 2016 году экс-президент США Дональд Трамп назвал Сноудена «шпионом» и призывал Россию экстрадировать его. В 2016 году Сноуден заявил, что готов вернуться в США при условии «справедливого судебного разбирательства» и просил тогдашнего президента Барака Обаму о помиловании.