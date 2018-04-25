Со следующего года в Литве намечается оказание услуг телемедицины

В региональных лечебных учреждениях будет использоваться мобильное оборудование с возможностью подключения диагностических приборов, например, отоскопа, офтальмоскопа, аппарата УЗИ и др.

Находящийся в республиканской больнице врач-консультант должен будет в срочном порядке давать оценку состоянию больного и назначать обследования, корректировать лечение, давать рекомендации по дальнейшему лечению и т. д.

У крупных телемедицинских центров будет возможность обмениваться информацией, создавая тем самым условия для консультирования друг друга или консультируемые районы друг друга.

Какие районные и региональные лечебные учреждения будут участвовать в проекте, еще не ясно.

По словам министра, такие центры телемедицины предназначены прежде всего для оказания срочной медицинской помощи, однако в дальнейшем объемы помощи будут расширяться.

Директор Каунасской клинической больницы по медицине и длительному уходу Кястутис Сташайтис на пресс-конференции сказал, что услуги телемедицины должны уменьшить очереди пациентов в приемных отделениях больниц.

Он сказал, что в последнее время очереди пациентов в приемных отделениях больниц драматически увеличиваются. Кроме того, около 13% пациентов из районных больницы привозят без надобности, их можно лечить на месте.

По словам директора Республиканской Вильнюсской университетской больницы Елены Куткаускене, консультации коллег должны повышать компетентность и квалификацию менее крупных лечебных учреждений.

«Мы сможем давать советы коллегам в других больницах, чтобы они чувствовали себя смелее», — сказала она.

На проект телемедицины намечается выделить 3,1 млн евро из фондов Евросоюза.

Планируется в течение этого года закупить все оборудование, а оказывать услуги намечается начать с января следующего года.