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TOP,Здравоохранение,Новости,Технологии

Со следующего года в Литве намечается оказание услуг телемедицины

  • Nuotrauka lrv.lt

В следующем году в Литве планируется начать оказание услуг телемедицины районным и региональным больницам.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, в этом году стартует пилотный проект — три центра телемедицины будут учреждены в трех республиканских больницах.

«Мы считаем, что Литва созрела для такого решения», – сказал в четверг на пресс-конференции А. Вярига.

Согласно предварительному плану, у Каунасской клинической больницы, вильнюсской клинической больницы Santaros и Республиканской Вильнюсской университетской больницы будет по три консультирующих отделения срочной медицинской помощи в районных или региональных больницах. Им будут предоставляться телеконсультации, а в случае необходимости – и услуга наблюдения.

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В региональных лечебных учреждениях будет использоваться мобильное оборудование с возможностью подключения диагностических приборов, например, отоскопа, офтальмоскопа, аппарата УЗИ и др.

Находящийся в республиканской больнице врач-консультант должен будет в срочном порядке давать оценку состоянию больного и назначать обследования, корректировать лечение, давать рекомендации по дальнейшему лечению и т. д.

У крупных телемедицинских центров будет возможность обмениваться информацией, создавая тем самым условия для консультирования друг друга или консультируемые районы друг друга.

Какие районные и региональные лечебные учреждения будут участвовать в проекте, еще не ясно.

По словам министра, такие центры телемедицины предназначены прежде всего для оказания срочной медицинской помощи, однако в дальнейшем объемы помощи будут расширяться.

Директор Каунасской клинической больницы по медицине и длительному уходу Кястутис Сташайтис на пресс-конференции сказал, что услуги телемедицины должны уменьшить очереди пациентов в приемных отделениях больниц.

Он сказал, что в последнее время очереди пациентов в приемных отделениях больниц драматически увеличиваются. Кроме того, около 13% пациентов из районных больницы привозят без надобности, их можно лечить на месте.

По словам директора Республиканской Вильнюсской университетской больницы Елены Куткаускене, консультации коллег должны повышать компетентность и квалификацию менее крупных лечебных учреждений.

«Мы сможем давать советы коллегам в других больницах, чтобы они чувствовали себя смелее», — сказала она.

На проект телемедицины намечается выделить 3,1 млн евро из фондов Евросоюза.

Планируется в течение этого года закупить все оборудование, а оказывать услуги намечается начать с января следующего года.

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