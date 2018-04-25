ЕК предлагает Литве 97 млн евро на создание экономики нейтральной климату

Еврокомиссия предлагает Литве выделить 97 млн евро помощи для реформирования экономики с тем, чтобы добиться целей предотвращения климатических изменений, сообщили информированные источники BNS.
Такую сумму Литве намечается выделить из средств так называемого Фонда справедливой реорганизации, который Брюссель представил на этой неделе.
Все страны Евросоюза, за исключением Польши, обязались к 2050 году перейти к нейтральной по отношению к климату экономике, значительно сократив выбросы углекислого газа.
Еврокомиссия утверждает, что фонд поможет смягчить социально-экономическое воздействие реорганизации, особенно тем странам, которые зависят от ископаемого топлива.
Представители литовского правительства утверждают, что в реорганизации экономики Литвы наибольшие вызовы ожидают в транспортном и сельскохозяйственном секторах.
Для достижения целей планируется увеличить долю энергетики на возобновляемых энергоресурсах, эффективность потребления электроэнергии, отказаться от сильно загрязняющих автомобилей, увеличить лесные угодья.
Больше всего средств из нового фонда намечается выделить Польше, экономика которой сильно зависит от угля – ей предлагается выделить 2 млрд евро.
По данным портала euractiv.com, крупное финансирование также предусмотрено для Германии – 877 млн евро, Румынии – 757 млн, Чехии – 581 млн евро. Меньше всего предлагается Люксембургу – 4 млн евро.
Эти средства не будут выделяться автоматически – государства-члены должны рассмотреть специальные территориальные планы.
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