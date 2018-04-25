ЕК предлагает Литве 97 млн евро на создание экономики нейтральной климату

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Еврокомиссия предлагает Литве выделить 97 млн евро помощи для реформирования экономики с тем, чтобы добиться целей предотвращения климатических изменений, сообщили информированные источники BNS.

Такую сумму Литве намечается выделить из средств так называемого Фонда справедливой реорганизации, который Брюссель представил на этой неделе.

Все страны Евросоюза, за исключением Польши, обязались к 2050 году перейти к нейтральной по отношению к климату экономике, значительно сократив выбросы углекислого газа.

Еврокомиссия утверждает, что фонд поможет смягчить социально-экономическое воздействие реорганизации, особенно тем странам, которые зависят от ископаемого топлива.