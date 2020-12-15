Со среды в Литве останавливаются публичные службы в храмах

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Со среды до 3 января храмах Литвы останавливаются публичные службы, однако они по-прежнему будут открыты единичным верующим, сообщила Конференция епископов Литвы.

«В эти дни особенно важно наше единство, солидарность и уважение друг к другу. С учетом серьезности произошедшей у нас ситуации и ограничений, объявленных властями страны, мы решили с 16 декабря до 3 января остановить публичные службы в храмах», – говорится в сообщении.

Епископы призывают верующих следить за службами в интернете, по радио, телевидению.