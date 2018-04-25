Соцдемы обжаловали в суде создание отдельного округа для эмигрантов

В ноябре оппозиционные социал-демократы обжаловали в суде решение создать для парламентских выборов 2020 года отдельный одномандатный избирательный округ для зарубежных литовцев.
В Вильнюсском окружном административном суде они оспаривают решение, принятое в октябре Главной избирательной комиссией (ГИК).
Одномандатный избирательный округ зарубежных литовцев для выборов 2020 года был учрежден после того, как сейм принял закон, создавший условия для этого, если количество голосовавших на последних выборах было более 0,9% среднего количества избирателей в округах. То есть около 31-32 тыс. избирателей.
ГИК приняла решение на основании активного участия зарубежных литовцев на последних президентских выборах и выборах в Европарламент, где соответственно проголосовали почти 53 тыс. и 40 тыс. избирателей.
Однако социал-демократы утверждают, что «последние выборы» нужно интерпретировать как выборы в сейм. В 2016 году на выборах в парламент в первом туре голосовали более 16 тыс. зарубежных литовцев.
«Все округа по Конституции и законы обладают установленными границами, а у этого округа границ нет, нет и определенного количества избирателей в округе», – сказал BNS в понедельник лидер Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас.
«Я так понимаю, что политическая конъюнктура побудила правящих принять такое решение, но мы будем ощущать угрызения совести, если оставим этот вопрос не рассмотренным», – добавил он.
«Очень надеемся, что суд обратится в Конституционный суд за разъяснениями о том, могут ли существовать округа без установленных границ и не соответствующие количеству избирателей, установленному в законах, то есть минимум плюс-минус 10%», – сказал политик.
Председатель Всемирной общины литовцев Даля Хенке сказала, что жалоба социал-демократов демонстрирует странный подход государства к зарубежным литовцам.
«Такой странный подход и это свидетельствует о том, что у государства нет плана, определяющего работу с диаспорой», – сказала BNS Д. Хенке.
«Мы государство с диаспорой, но диаспора, проживающие за рубежом граждане все все отталкиваются, постоянно не включаются в общее развитие государства и планы», – добавила она.
Выборы в сейм состоятся в октябре следующего года.
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