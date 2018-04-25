Соцдемы обжаловали в суде создание отдельного округа для эмигрантов

ГИК приняла решение на основании активного участия зарубежных литовцев на последних президентских выборах и выборах в Европарламент, где соответственно проголосовали почти 53 тыс. и 40 тыс. избирателей.

Однако социал-демократы утверждают, что «последние выборы» нужно интерпретировать как выборы в сейм. В 2016 году на выборах в парламент в первом туре голосовали более 16 тыс. зарубежных литовцев.

«Все округа по Конституции и законы обладают установленными границами, а у этого округа границ нет, нет и определенного количества избирателей в округе», – сказал BNS в понедельник лидер Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас.

«Я так понимаю, что политическая конъюнктура побудила правящих принять такое решение, но мы будем ощущать угрызения совести, если оставим этот вопрос не рассмотренным», – добавил он.

«Очень надеемся, что суд обратится в Конституционный суд за разъяснениями о том, могут ли существовать округа без установленных границ и не соответствующие количеству избирателей, установленному в законах, то есть минимум плюс-минус 10%», – сказал политик.

Председатель Всемирной общины литовцев Даля Хенке сказала, что жалоба социал-демократов демонстрирует странный подход государства к зарубежным литовцам.

«Такой странный подход и это свидетельствует о том, что у государства нет плана, определяющего работу с диаспорой», – сказала BNS Д. Хенке.

«Мы государство с диаспорой, но диаспора, проживающие за рубежом граждане все все отталкиваются, постоянно не включаются в общее развитие государства и планы», – добавила она.

Выборы в сейм состоятся в октябре следующего года.