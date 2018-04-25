Германия увеличит расходы на оборону, как того требует НАТО

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В следующем году Германия увеличит свои оборонные расходы, чтобы приблизиться к цели в 2%, как того требует НАТО. Об этом сообщает DPA в понедельник, 18 ноября.

Незадолго до декабрьского саммита НАТО Германия уведомит альянс о том, что потратит на оборону 50,25 миллиарда евро или 1,42 процента ВВП. В 2019 году оборонный бюджет страны составил 1,36 процента.

Показатель Германии в 50,25 миллиарда евро соответствует увеличению примерно на 6,2 процента по сравнению с текущими расходами в 47,32 миллиарда евро.