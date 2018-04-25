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Германия увеличит расходы на оборону, как того требует НАТО

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В следующем году Германия увеличит свои оборонные расходы, чтобы приблизиться к цели в 2%, как того требует НАТО. Об этом сообщает DPA в понедельник, 18 ноября.

Незадолго до декабрьского саммита НАТО Германия уведомит альянс о том, что потратит на оборону 50,25 миллиарда евро или 1,42 процента ВВП. В 2019 году оборонный бюджет страны составил 1,36 процента.

Показатель Германии в 50,25 миллиарда евро соответствует увеличению примерно на 6,2 процента по сравнению с текущими расходами в 47,32 миллиарда евро.

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На прошлогоднем саммите НАТО президент США Дональд Трамп угрожал выйти из блока, если все союзники не начнут тратить 2% своего ВВП на оборону. Он регулярно жалуется на несправедливое распределение финансового бремени в НАТО и, в частности, критикует Германию.

НАТО призвал всех союзников представить свои новые прогнозы на 2020 год до встречи глав государств и правительств в Лондоне 3-4 декабря. Новые цифры впервые будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел в среду.

Напомним, что президент Франции заявил о «смерти мозга» НАТО. Макрон раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг выразили несогласие с оценкой Макрона в адрес альянса.

korrespondent.net

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