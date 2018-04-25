Д.Хенке предлагает расширять случаи двойного гражданства

Суд несколько раз разъяснял, что расширение института двойного гражданства возможно лишь в случае внесения изменений в Конституции путем референдума, однако, по мнению Д. Хенке, КС можем изменить позицию, реагируя на меняющуюся ситуацию.

«Мы предложим расширить отдельные случаи, и, скорее всего, КС должен будет вернуться к этому вопросу. Европейская практика свидетельствует, что решения КС могут меняться в связи с изменением условий. Мы уже не в 1992 году, мы государство, которое теряет много граждан, и, если говорить о «Брексите», когда проживающим там гражданам Литвы придется принимать решения, то и КС должен реагировать на изменение условий», – сказала Д. Хенке BNS в сейме в понедельник.

Член сейма консерватор Жигимантас Павилёнис, между тем, предложил не распыляться и готовиться к новому референдуму, поскольку попытка пойти путем Конституционного суда вновь потерпит крах.

«Мы пробовали решать вопрос гражданства в сейме, и в третий раз КС заявил очень четко – нет. Хотя я был энтузиастов расширения гражданства без референдума и не хотел референдум, но сейчас на своем опыте предлагаю в четвертый раз в ту же реку не лезть, просто будет безрезультатно», – сказал на заседании комиссии сейма и ВОЛ Ж. Павилёнис.