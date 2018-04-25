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Д.Хенке предлагает расширять случаи двойного гражданства

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Глава Всемирной общины литовцев (ВОЛ) Даля Хенке предлагает расширять отдельные случаи, допускающие возможности двойного гражданства, поскольку на майском референдуме не хватило голосов изменить Конституцию. 

По словам Д. Хенке, хотя на референдуме не удалось внести изменения в Конституцию, почти миллион голосов за расширение института двойного гражданства  «является полученным мандатом, как для президента, так и для членов сейма, так и для Конституционного суда (КС)». 

Глава ВОЛ считает, что после майского референдума по расширению института двойного гражданства можно вновь обратиться в КС. 

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Суд несколько раз разъяснял, что расширение института двойного гражданства возможно лишь  в случае внесения изменений в Конституции путем референдума, однако, по мнению Д. Хенке, КС можем изменить позицию, реагируя на меняющуюся ситуацию. 

«Мы предложим расширить отдельные случаи, и, скорее всего, КС должен будет вернуться к этому вопросу. Европейская практика свидетельствует, что решения КС могут меняться в связи с изменением условий. Мы уже не в 1992 году, мы государство, которое теряет много граждан, и, если говорить о «Брексите», когда проживающим там гражданам Литвы придется принимать решения, то и КС должен реагировать на изменение условий», – сказала Д. Хенке BNS в сейме в понедельник. 

Член сейма консерватор Жигимантас Павилёнис, между тем, предложил не распыляться и готовиться к новому референдуму, поскольку попытка пойти путем Конституционного суда вновь потерпит крах.

«Мы пробовали решать вопрос гражданства в сейме, и в третий раз КС заявил очень четко  – нет. Хотя я был энтузиастов расширения гражданства без референдума и не хотел референдум, но сейчас на своем опыте предлагаю в четвертый раз в ту же реку не лезть, просто будет безрезультатно», – сказал на заседании комиссии сейма и ВОЛ Ж. Павилёнис.

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