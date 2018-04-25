Командующий литовской армией В.Рупшис получил высшее воинское звание

«Это особая честь, которую заслуживают лишь лучшие из лучших защитников Литовского государства. Одновременно это и большая ответственность по оправданию продемонстрированного доверия, укреплению литовской армии, заботы о безопасности жителей Литвы», – цитируются в пресс-релизе президентской администрации слова Г. Науседы.

В. Рупшис приступил к обязанностям командующего вооруженными силами (ВС) в июле этого года, он сменил на этом посту Йонса Витаутаса Жукаса, ушедшего работать старшим советником президента по вопросам безопасности.

Г. Зенкявичюс также возглавил Оборонный штаб ВС Литвы в июле этого года. Временно штабом до этого времени руководил нынешний командующий Сухопутными силами Раймундас Вайкшнорас.