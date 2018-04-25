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TOP,Армия,Новости

Командующий литовской армией В.Рупшис получил высшее воинское звание

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис получил высшее воинское звание – генерал-лейтенанта, а начальник Оборонного штаба Литвы Гинтаутас Зенкявичюс получил звание генерал-майора.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Гитанас Науседа, присвоивший эти звания офицерам, акцентировал на торжественной церемонии, что каждый генерал является примером для молодых офицеров, рядовых военных и всех граждан Литвы. 

По словам президента, В. Рупшис получил высшее воинское звание, которое заслуживают лишь лучшие защитники государства. 

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«Это особая честь, которую заслуживают лишь лучшие из лучших защитников Литовского государства. Одновременно это и большая ответственность по оправданию продемонстрированного доверия, укреплению литовской армии, заботы о безопасности жителей Литвы»,  – цитируются в пресс-релизе президентской администрации слова Г. Науседы. 

В. Рупшис приступил к обязанностям командующего вооруженными силами (ВС) в июле этого года, он сменил на этом посту Йонса Витаутаса Жукаса, ушедшего работать старшим советником президента по вопросам безопасности. 

Г. Зенкявичюс также возглавил Оборонный штаб ВС Литвы  в июле этого года. Временно штабом до этого времени руководил нынешний командующий Сухопутными силами Раймундас Вайкшнорас. 

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