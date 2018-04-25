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Латвия отмечает 101-ю годовщину провозглашения государства

Фото BFL/Дмитрия Сульжица

Сегодня по всей Латвии пройдут торжественные мероприятия, посвященные 101-й годовщине основания государства.

Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета. Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. 

Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету. Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие приветствовали стоя под звуки народного гимна Карлиса Бауманиса «Боже, благослови Латвию».

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Сегодня, в день провозглашения Латвийской Республики, в Риге и регионах пройдут шествия, праздничные концерты, выставки и другие мероприятия.

В Риге состоится парад Национальных вооруженных сил и союзников по НАТО, а в 20.00 — торжественное мероприятие у памятника Свободы, где к народу Латвии обратится президент Эгил Левитс. Завершится празднование коллективным исполнением гимна на набережной 11 ноября и салютом.

baltic-course.com

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