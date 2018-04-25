Отозвана встреча В.Пранцкетиса с В.Зеленским — встретятся в Вильнюсе

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис планировал во время визита в Киев встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но встреча не состоялась.

«Поскольку был утверждён визит В.Зеленского в Литву, было принято решение запланированную на 27 ноября встречу с председателем Сейма перенести»,- сказала BNS пресс-секретарь В.Пранцкетиса Каролина Фроловене.

Спикер Сейма В. Пранцкетис в понедельник находится с делегацией в Украине.