Отозвана встреча В.Пранцкетиса с В.Зеленским — встретятся в Вильнюсе

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис планировал во время визита в Киев встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но встреча не состоялась.
«Поскольку был утверждён визит В.Зеленского в Литву, было принято решение запланированную на 27 ноября встречу с председателем Сейма перенести»,- сказала BNS пресс-секретарь В.Пранцкетиса Каролина Фроловене.
Спикер Сейма В. Пранцкетис в понедельник находится с делегацией в Украине.
Накануне визита отдел по связям с общественностью Сейма объявил, что спикер Сейма в Киеве встретится с президентом В.Зеленским, председателем Верховной Рады Дмитро Разумковым и премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.
В.Зеленский намерен посетить Вильнюс 26-27 ноября, о чём BNS сообщил Антанас Бубнялис, пресс-атташе Г.Науседы.
В.Зеленский стал президентом Украины этой весной.
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