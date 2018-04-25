Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Фото Алла Дмитриева/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Передача украинской стороне трех кораблей, задержанных в районе Керченского пролива, состоялась. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ, сообщает ТАСС.

Передача стала возможной в связи с завершением необходимых следственных действий в отношении кораблей, и их «нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется».

«18 ноября сoстоялась передача украинской стороне трех кoраблей ВМФ Украины, кoторые в ноябре 2018 года нарушили границу РФ в ходе преднамеренной провокации Киева в райoне Керченского пролива и были задержаны рoссийскими правоохранительными органами», — сообщили в дипведомстве.