В Вильнюсе приступает к заседаниям Комиссия сейма и Всемирной общины литовцев

Фото BFL/Томас Лукшис

В понедельник в здании парламента начинаются заседания Комиссии сейма Литвы и Всемирной общины литовцев (ВОЛ).

В повестке предусмотрены вопросы двойного гражданства, организации предстоящих парламентских выборов за границей, сохранения литовской идентичности в образовательных учреждениях, вопросы демографии, миграции, положения литовского нацменьшинства в других странах.

На заседания комиссии приглашаются члены сейма, представители различных ведомств и учреждений, ученые, эксперты.