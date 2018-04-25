Суд остановил конкурс на изготовление контейнеров для отходов ИАЭС

Суд остановил объявленный находящейся в процессе закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС) на изготовление 1,5 тыс. железобетонных контейнеров для радиоактивных отходов на сумму около 5 млн евро.
Панявежский окружной суд 6 ноября по просьбе участника конкурса — производителя металлоконструкций — компании Alga временно остановил процедуры конкурса и не разрешил подписать договор с победителем конкурса — компанией Sodbeta, сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Йолита Гуделене.
Alga просит суд аннулировать решение ИАЭС о признании Sodbeta победителем.
Компания утверждает в своей жалобе суду, что ИАЭС не позволила ознакомиться с информацией предложения Sodbeta, содержание которой не является конфиденциальным. Кроме того, по мнению Alga, ИАЭС надлежащим образом не оценила квалификацию Sodbeta, а также не определила предложенную ею цену как необоснованно низкую.
Руководитель ИАЭС по вопросам коммуникации Наталья Сурвила сообщила, что договор с победителем еще не подписан, поэтому компания не предает гласности предложений участников конкурса.
По данным BNS Sodbeta предложила 4,965 млн евро (с НДС),компания Gelzbetonines konstrukcijos вместе с Laumetris – 6,1 млн евро, а концерн Alga и Swetrak выдвинул предложение на 7,047 млн евро.
Конкурс на закупку 1,5 тыс. контейнеров для хранения радиоактивных отходов ИАЭС объявила в конце января. Контейнеры будут предназначаться для транспортировки и хранения отходов малой и средней активности.
Игналинская АЭС была окончательно закрыта в конце 2009 года, и ожидается, что ее вывод из эксплуатации продлится до 2038 года.
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