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Великобритания опубликует доклад о вмешательстве РФ в Brexit

Photo by stephendarlington on Foter.com / CC BY-ND

Правительство Великобритании опубликует парламентский отчет по результатам расследования предполагаемого российского вмешательства в британскую политику только после досрочных парламентских выборов, которые состоятся 12 декабря.

С таким объявлением выступил в воскресенье, 17 ноября, министр безопасности Великобритании Брэндон Льюис.

Подготовленный парламентским комитетом по разведке и безопасности доклад уже был проверен спецслужбами, и оппозиция обвиняет правительство в противодействии его публикации, поскольку документ может содержать информацию, касающуюся премьер-министр Бориса Джонсона и его партии, сообщает «Голос Америки».

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Министр Брэндон Льюис объяснил, что доклад не может быть опубликован из-за ограничений, налагаемых законом на правительственные публикации во время предвыборной кампании.

Доклад, посвященный российскому вмешательству в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit, должен был быть опубликован еще 4 ноября. В докладе объемом в 50 страниц, подготовленном Комитетом по разведке и безопасности британского парламента, утверждается, что результаты референдума 2016 года о выходе из ЕС были искажены из-за деятельности Кремля. В то время одним из главных сторонников идеи выхода Королевства из Евросоюза был нынешний премьер страны Борис Джонсон.

Сам Джонсон уже официально заявил, что он не усмотрел в этом докладе никаких свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.

В Британии склонны рассматривать это заявление премьера, как сигнал о намерении правительства консерваторов «нормализовать» отношения с Россией. Поэтому представители Консервативной партии проигнорировали и улики, указывавшие на Россию в «деле Литвиненко», считает британский политик и бывший глава парламентской группы по России Крис Брайант. В интервью The Guardian он отметил, что мощный поток денег российских олигархов в Великобританию, в частности, коснулся и Консервативной партии.

NEWSru.com

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