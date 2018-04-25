Великобритания опубликует доклад о вмешательстве РФ в Brexit

Министр Брэндон Льюис объяснил, что доклад не может быть опубликован из-за ограничений, налагаемых законом на правительственные публикации во время предвыборной кампании.

Доклад, посвященный российскому вмешательству в британскую политику, в частности, в референдум по Brexit, должен был быть опубликован еще 4 ноября. В докладе объемом в 50 страниц, подготовленном Комитетом по разведке и безопасности британского парламента, утверждается, что результаты референдума 2016 года о выходе из ЕС были искажены из-за деятельности Кремля. В то время одним из главных сторонников идеи выхода Королевства из Евросоюза был нынешний премьер страны Борис Джонсон.

Сам Джонсон уже официально заявил, что он не усмотрел в этом докладе никаких свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.

В Британии склонны рассматривать это заявление премьера, как сигнал о намерении правительства консерваторов «нормализовать» отношения с Россией. Поэтому представители Консервативной партии проигнорировали и улики, указывавшие на Россию в «деле Литвиненко», считает британский политик и бывший глава парламентской группы по России Крис Брайант. В интервью The Guardian он отметил, что мощный поток денег российских олигархов в Великобританию, в частности, коснулся и Консервативной партии.