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Кабмин предлагает накопить 2,5 млрд евро на могильник для отходов Игналинской АЭС

Фото BFL/Миндаугаса Кульбиса

В связи с планами Литвы построить глубинный  могильник  для радиоактивных отходов недействующей Игналинской  атомной электростанции (ИАЭС) правительство страны в среду одобрило накопление предназначенных для этого средств из дивидендов государственных предприятий. Соответствующие правовые акты вносятся в сейм.

«Предлагается накапливать средства для финансирования долгосрочной утилизации отходов в Резервном фонде, ежегодно переводя на отдельный счет Резервного фонда не менее 25% поступивших в государственный бюджет дивидендов находящихся в управлении государства предприятий, то есть около 35 млн евро в год. Следует отметить, что начало использования этого резерва будет в период с 2024 до 2035 годов, предварительная потребность составит около 1 млн евро в год, впоследствии эта потребность будет расти», – сказала на заседании правительства в среду вице-министр энергетики Лина Сабайтене.

Сейчас средства на создание могильника не накапливаются. Как сообщает Министерство энергетики, если своевременно не собрать средства, то создание могильника будет запаздывать, а это означает, что после истечения срока хранения отходов во временных хранилищах их придется перегружать в новые временные контейнеры. Это обойдется как минимум в 1,1 млрд евро.

Кроме того, обеспечение финансирования долгосрочной утилизации предусматривают и правовые акты Евросоюза (ЕС). Если его источники не будут предусмотрены, Литве грозят санкции ЕС.

Место глубинного могильника предварительной стоимостью 2,52 млрд евро намечается подобрать до 2045 года, его строительство должно начаться в 2056 году. Извлеченное из ИАЭС отработавшее ядерное топливо и другие долгосрочные радиоактивные отходы, которые сейчас хранятся во временных хранилищах, должны быть перемещены в глубинный могильник до 2066 года.

Закрытие ИАЭС и утилизация короткоживущих отходов и в дальнейшем будут финансироваться на средства помощи ЕС (до 86%), государственного бюджета и госпредприятия Ignalinos atomine elektrine.

ИАЭС окончательно остановлена в конце 2009 года, а работы по ее закрытию предположительно будут продолжаться до 2038 года.

BNS
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