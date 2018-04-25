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Социальная сфера в 2020 году: что запланировано?

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Изменятся выплаты 

Со следующего года в Литве увеличатся «детские» деньги, пенсии по старости, инвалидности, если эти поправки одобрит парламент Литвы, сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты и труда Литвы. В планах Соцмина также бесплатное питание для всех дошкольников и первоклассников.

«Практически все решения направлены на увеличение доходов населения. Выплата «детских денег» снизит риск детской бедности, наибольший эффект ожидаем в семьях, где один из родителей воспитывает одного или двух детей. Пенсии по возрасту и по инвалидности вырастут на 8,11 процента в этом году. Это означает, что впервые рост пенсий будет опережать рост заработной платы. Мы будем продолжать платить доплаты получателям низких пенсий, и большинство людей в государственном и бюджетном секторах почувствуют увеличение заработной платы», — пояснил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

Семьи и дети

Со следующего года планируется увеличить выплаты «детских денег» с 50 до 60 евро. Эти выплаты ежемесячно назначаются всем детям в возрасте до 18 лет.

Как известно, выплаты детям могут назначаться и дольше, до 21 года, если они обучаются по общеобразовательной программе, в том числе и обучение в профессиональных учебных заведениях, в которых в учебный процесс включена общеобразовательная программа.

Если парламент примет предложенные поправки, то увеличатся пособия для инвалидов, многодетных и малоимущих семей. «Дополнительные выплаты на детей увеличатся с 20 до 40 евро. Это значит, что на детей-инвалидов, на детей из многодетных или малоимущих семей ежемесячно будут платить по 100 евро. На такое пособие сможет претендовать большее количество семей, поскольку парламенту предлагают признать малоимущими семьи, в которых на одного члена приходится меньше 250 евро в месяц. До сих пор максимальной планкой было 183 евро», – сказано на сайте министерства.

По данным Соцмина, универсальное пособие в Литве получают 508 600 детей. Еще одна новость ждет родителей, воспитывающих дошкольников и первоклассников. С января 2020 г. Соцмин предлагает организовать бесплатное питание в некоторых школах, а с сентября — во всех школах, где есть дошкольники и первоклассники. «Если парламент одобрит это предложение, то в 2020 г. бесплатно будут обедать 49 600 школьников. Сейчас бесплатные обеды получают только дети из малоимущих семей», – сказано в сообщении.

С 2020 года планируют увеличить одноразовые выплаты тем беременным женщинам, у которых нет необходимого стажа для получения пособия по материнству. Если сейчас однократное пособие составляет 76 евро, то с 2020 г. это будет уже 250 евро.

Если парламент одобрит, с 2020 года увеличится и минимальный базовый размер, в зависимости от которого семьи получают право на социальную помощь — его хотят увеличить со 122 до 125 евро (при подсчете этого размера не учитывают «детские деньги» и 15-35% зарплаты в зависимости от состава семьи). Среднее социальное пособие в результате увеличится с 81,2 до 83,2 евро.

Работающие

Запланировано, что с 2020 года увеличится минимальная заработная плата, которая, согласно Трудовому кодексу, выплачивается только за неквалифицированный труд. Минимальная зарплата увеличится на бумаге с 555 евро до 607 евро, минимальная почасовой заработок – с 3,39 евро до 3,72 евро.

Повышение заработной платы также прогнозируется для большинства государственных служащих, а также работающих в общественном и бюджетном секторах, включая педагогов, социальных работников и должностных лиц.

Заработная плата увеличится за счет повышения базовой заработной платы с 173 до 176 евро и повышения минимальных коэффициентов заработной платы для должностей А, В и С.

Базовый размер основной заработной платы применяется для расчета заработной платы всех государственных служащих, работников государственных и муниципальных бюджетных учреждений, государственных служащих, судей, военных и государственных политиков, а фиксированная часть базовой заработной платы рассчитывается путем умножения базовой суммы.

Увеличение базовой зарплаты повлияет на доходы около 200 тысяч служащих и работников общественного сектора.

Максимальные коэффициенты заработной платы сохраняются для работников сектора образования, и отменяются ограничения на коэффициенты. Такое предложение было внесено в свете предложений профсоюзов работников образования и национального коллективного соглашения, подписанного министром социальной защиты и труда Л. Кукурайтисом и профсоюзами.

Для работников государственного и бюджетного секторов также важно, чтобы фиксированная составляющая заработной платы была выше, чем переменная составляющая. По этой причине максимальные коэффициенты заработной платы увеличиваются, а переменная часть заработной платы уменьшается, которая сможет достигать не более 40 процентов. Для руководителей и сотрудников национальных и государственных учреждений культуры и искусства переменная часть заработной платы может составлять до 160% от постоянной зарплаты, а не 200%, как раньше.

Пенсионеры

В сообщении сказано, что в следующем году должны увеличиться и пенсии по старости и инвалидности. Их рост составит 8,11%. Министерство надеется, что пенсии в следующем году будут расти быстрее, чем зарплаты. По данным Минфина, зарплаты в следующем году увеличатся на 7,4%. «Согласно подсчетам, средняя пенсия по старости в 2020 г. достигнет 374 евро, а средняя пенсия по старости с необходимым стажем – до 395 евро», – сказано в сообщении министерства.

По данным Министерства социальной защиты и труда в Литве 615 тыс. пенсионеров по старости и 172 тыс. инвалидов.

В следующем году будут увеличены и доплаты из государственного бюджета получателям самых маленьких пенсий, которые накопили минимальный и более длительный пенсионный стаж социального страхования. Конкретный размер индивидуальной доплаты будет зависеть от накопленного стажа. Размер пенсии имеющим минимальный стаж должен составлять не менее 256 евро в месяц.

256 евро — это планируемая величина минимального потребления в следующем году, которая рассчитывается на основе структуры минимального пакета продуктов питания, среднемесячных розничных цен на продукты питания, прогнозов годовой инфляции и данных обследования бюджетов домашних хозяйств.

Около 72 тыс. лиц пенсионного возраста, имеющие минимальный трудовой стаж, получают надбавки к пенсиям.

В 2020 году пенсионное пособие увеличится примерно для 60 тыс. человек. Пенсионное пособие выплачивают детям-сиротам, детям-инвалидам, взрослым инвалидам с детства, а также другим инвалидам и лицам пенсионного возраста, которые не имеют необходимого стажа социального страхования.

Базовое пенсионное пособие предлагается увеличить с 132 до 140 евро. Предполагается, что размер пенсионного пособия возрастет на 4-18 евро в зависимости от типа и категории получателей пенсий.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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