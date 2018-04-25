Рейтинг: отставание между регионами усугубляется

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Вильнюс в этом году вернулся на первое место в индексе самоуправлений Литвы, немного опередив Клайпеду. Далее идут Шяуляй и Каунас.

Лидер в индексе малых самоуправлений остается неизменным: Клайпедский район на первом месте, Каунасский — на втором, Друскининкай и Мажейкский районы на третьем и четвертом местах, сообщает Институт свободного рынка Литвы (ИСРЛ).

Вильнюс опередил Клайпеду

«Вильнюс являлся центром привлечения инвестиций в 2018 году, по этому показателю он все больше отдаляется от других самоуправлений. Здесь самый активный бизнес, в единственный из крупных городов в прошлом году сюда прибыло больше жителей, чем выехало. Клайпеда, которая занимает второе место, идет ногу в ногу со столицей, здесь некоторые социальные показатели, такие как потребность в социальных пособиях, были наилучшими, самоуправление отличается низким уровнем долга», — сказал М. Тининис, аналитик Института свободного рынка Литвы (ИСРЛ).

«Следующие далее Шяуляй и Каунас отличаются разнообразием показателей. Например, жителям Шяуляй было относительно недорого содержать администрацию самоуправления, которое установило довольно благоприятные налоги. Тем не менее, экономика в Каунасе намного активнее», — добавил он.

Публикуемый девятый год рейтинг составляется по наиболее важным для населения и инвесторов областям, по которым решения принимают самоуправления — например, оценивается экономическая, социальная ситуация, управление имуществом, принадлежащим самоуправлению.

Ежегодно публикуются два индекса – для шести больших по плотности населения самоуправлений и 54 небольших самоуправлений.

Клайпедский и Каунасский районы — региональные самоуправления, которые могут пользоваться преимуществами близлежащего мегаполиса на протяжении нескольких лет лидируют в рейтинге малых самоуправлений.

По словам старшего эксперта Института свободного рынка Литвы Индре Гените-Пикчене, значительная часть жителей этих региональных самоуправлений работает в соседних самоуправлениях крупных городов, пользуется их общественными услугами, дорожной инфраструктурой, получает более высокие доходы в городе, но за это вносят в бюджет налоги, которые достаются кольцевому самоуправлению, потому что они распределяются по декларируемому месту жительства.

«Это удобно для региональных самоуправлений, но не для больших городов. Это иллюстрируют и продолжающиеся дискуссии. Но проблема кроется глубже — при уменьшении количества населения в Литве надо ли сохранять не меняющуюся сеть самоуправлений?» — сказала И. Гените-Пикчене.

Количество безработных увеличилось

Индекс самоуправлений Литвы показал, что, несмотря на экономический рост, в 44 из 60 самоуправлений страны в прошлом году число безработных возросло, а число долгосрочных безработных увеличилось в 26 самоуправлениях. Число безработных, не проживающих без социальных пособий, увеличилось в 22 самоуправлениях, а потребность в компенсациях на отопление жилья и водоснабжение возросла в 54 самоуправлениях.

Данные показывают, что разрыв между успешными и застойными самоуправлениями продолжает увеличиваться. Часть комплексных проблем не первый год мучает некоторые самоуправления: низкий уровень предпринимательства и занятости, возросшая потребность в социальной поддержке.

По данным института, в этих областях испытывают затруднения самоуправления Акмянского, Игналинского, Калварийского, Кяльмского, Купишкского, Шакяйского, Биржайского, Йонишкского, Висагинского и Зарасайского районов. Например, в самоуправлениях Зарасайского, Лаздийского и Игналинского районов почти 15% населения не имели работы в прошлом году, более 7% из них не выжили бы без социальных пособий. Эти самоуправления быстро пустеют.

Эксперты отмечают, что большинство самоуправлений находятся на границе или вдали от крупных городов, но географическое положение не всегда оказывает влияние. Например, в Бирштонасе, Друскининкай, Таураге, Мариямполе, Паланге, Паневежском районе, Ретавасе и некоторых других самоуправлениях наиболее важные экономические и социальные показатели были лучше, чем в среднем во многих самоуправлениях.

Начиная с 2011 г. индекс самоуправлений составляется по основным областям для населения и предпринимательства, решения по которым принимают самоуправления. Нынешний рейтинг составлен на основе данных 2018 года.

Подготовлено литовскими СМИ