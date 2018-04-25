Вильнюсскому аэропорту – 65

Фото из архива Н. Жукова

4 октября исполнилось 65 лет со дня открытия авиационного терминала в Вильнюсском аэропорту – центрального здания, которое и сегодня успешно используется для обслуживания пассажиров в качестве зала прибытия.

Эта дата у кого-то вызывает чувство ностальгии и гордости, у кого-то она вызывает аллергию и злобу. Ностальгию — у ветеранов гражданской авиации Литвы, независимо от национальности, которые гордятся ее историей. Аллергию у людей, которые на протяжении многих лет неуважительно относятся ко всему, что так или иначе связано с советским периодом в истории Литовского государства. Но тем не менее, факт есть факт.

Интересно отметить, что хотя открытие и состоялось 4 октября, но первых пассажиров, которые летели по маршруту Вильнюс – Москва, обслужили только 22 октября. Вот здесь чисто по-советски: открыли в установленную дату, а затем несколько недель ушло на устранение недоработок.

Сегодня пассажирский терминал прибытия достаточно видоизменился, однако его первоначальный архитектурный стиль, выполненный по проекту архитекторов Дмитрия Бурдина и Геннадия Елкина, сохранился. Здесь по-прежнему можно увидеть колонны с капителями, балюстрады, опоясывающие второй этаж, и потолки, украшенные декоративной лепниной. До наших дней сохранилась и огромная люстра, которой сегодня тоже 65.

Немного истории

Вильнюсский аэропорт строили долго – целых пять лет. Его строительство началось в 1949 году, а завершилось только в 1954 году: сказывались финансовые затруднения. Строительство финансировала Москва, и деньги поступали не всегда регулярно. Кроме того, не хватало рабочих рук. Для строительства были привлечены военнопленные, которые в официальных документах значились как строители Первого стройрайонного 4 СУ ГУАС НКВД СССР. Они жили в специальных бараках, расположенных неподалеку от самого строительства – по другую сторону Лидского шоссе, и каждый день под конвоем около 150 пленных привозили на работу.

За всю историю авиации в Вильнюсе было три аэродрома. Первый – ипподром Поспешки (сегодня это территория напротив того места, где была Литовская киностудия, рядом со студенческим городком), где в сентябре 1910 года состоялись первые полеты. Именно здесь граф М. Сципио дель Кампо на моноплане «Брелио» и Адам Габер-Влынский на биплане «Фарман IV» выполнили свои первые показательные полеты в виленском небе.

Второй – летное поле в Северном городке на плацу 169 Ново-Троицкого пехотного полка. Историческим подтверждением этого факта служит сохранившаяся до сих пор улица Лакуну (Летчиков). Третий – неподалеку от железнодорожной станции Порубанок, она же Киртимай, где и по сей день находится Международный Вильнюсский аэропорт.

Первые упоминания об этом месте появились в виленских газетах еще в 1913 году, когда на пахотные земли недалеко от железнодорожной станции совершил вынужденную посадку самолет российской армии. Это произошло совершенно случайно, и понятно, что никакого аэродрома там еще официально не было. Но осенью 1915 года, после того, как германские войска вошли в Вильно, встал вопрос о строительстве аэродрома. Первоначально немецкая авиация базировалась на территории Северного городка, откуда могли летать небольшие самолеты. Однако немцы задумали создать в Вильно базу немецких тяжелых бомбардировщиков Siemens-Schuckert, по своим техническим параметрам схожих с российскими бомбардировщиками «Илья Муромец». Их масса превышала 4,5 тонны, а размах крыльев достигал 34 метров. Поэтому немцы искали новое место для будущего аэродрома: где было бы большое поле, имелась бы возможность железнодорожного подъезда и проходила бы городская дорога. Таким идеальным местом и стала территория будущего аэропорта: здесь проходила дорога Родунес кяляс и находилась железнодорожная станция Парубанок.

С 1919 года, после ухода немецких войск, хозяином аэродрома стала польская армия. В августе 1932 года открылась воздушная авиалиния Варшава – Вильнюс – Рига – Таллин. Для обслуживания пассажиров было построено здание аэровокзала. Эти работы выполнила авиакомпания «ЛОТ», и уже в 1935 году оно было сдано в эксплуатацию. Кроме того, руководство города выдало разрешение на строительство подъездного пути через железную дорогу (тот самый мост перед въездом в аэропорт).

До 1939 года вильнюсский аэродром принадлежал польским авиаторам – здесь находились и военные части, и студенческий аэроклуб, и пассажирские перевозки. Во время Второй мировой войны аэродром опять стал немецким, а с 1944 года – советским. 13 июля 1944 года войска 3-го Белорусского фронта освободили Вильнюс от немецких войск, а спустя несколько дней, 17 июля, в Вильнюсе уже начал действовать аэропорт. К сожалению, при отступлении немцы взорвали все наземные сооружения, включая и здание аэропорта. Поэтому первыми помещениями аэропорта стали бараки.

Об этом можно узнать из докладной записки первого начальника Вильнюсского аэропорта майора Николаева. Он писал, что было изыскано несколько разборных бараков, которые были перевезены на аэродром. В построенном помещении были размещены: метеостанция, диспетчерская, пассажирская комната, летная комната, отдел перевозок и камера хранения ручного багажа, а также общежитие военизированной охраны. Было построено еще несколько бараков, в которых разместились склад отдела перевозок, почтовое отделение, технические службы и автогараж.

Потом принимается решение на уровне правительства Советского Союза о расширении Вильнюсского аэропорта. В первоначальном проекте из него планировалось сделать большой транзитный аэропорт, но в связи с тем, что появились большие самолеты (Ту-104, Ил-18), необходимость в промежуточных посадках отпала сама собой. Самолеты стали летать напрямую, и на Вильнюсском аэропорте, как на транзитном, был поставлен большой крест.

Новое здание аэропорта – нынешний зал прибытия – было построено на том же месте, где до войны находился польский терминал. При этом частично сохранилась даже инфраструктура того времени, а именно подземные коммуникации. Полная стоимость строительства аэропорта «Вильнюс» составила 45 млн 730 тыс. дореформенных рублей.

Регулярные авиарейсы

Первоначально, с конца 1944 года, на транспортных самолетах Ли-2, рассчитанных на 20 пассажирских мест, выполнялись полеты в Москву. В 1945 году началось строительство взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием. В 1958 году было принято решение о строительстве второй взлетно-посадочной полосы.

Если говорить о типах самолетов, то на конец 1945 года литовская авиация состояла из 20 самолетов По-2 (небольшие двухместные самолеты) и двух самолетов Ли-2. В 1953 году на смену По-2 приходит более современный самолет Як-12. Весной 1957 года в Вильнюсе начал эксплуатироваться 36-местный пассажирский самолет Ил-14.

В 1955 году литовские авиаторы освоили еще один тип воздушного судна Ан-2 (летчики его называли по-особому, с теплотой – Аннушкой). Начиная с 1958 года этот десятиместный самолет начал регулярные ежедневные пассажирские перевозки на местных авиалиниях по маршруту Вильнюс-Друскининкай, а затем Вильнюс — Паневежис. Через год число направлений увеличивается – в расписании появляются сразу два новых рейса – Вильнюс – Каунас — Клайпеда и Вильнюс — Рокишкис. Ежедневные авиарейсы в Купишкис, Вабальнинкас и Биржай выполнялись на самолетах Як-12. Как видим, сеть местных авиалиний была очень развита.

На конец 1958 года в Литовской отдельной авиагруппе насчитывалось три самолета Ил-14, четыре Ли-2, пять Як-12 и еще оставались По-2.

Понятно, что с ростом самолетного парка значительно расширилась география полетов из Вильнюсского аэропорта. Расписание движения самолетов на летний период 1958 года предусматривало три ежедневных прямых рейса в Москву, ежедневно самолеты отправлялись в Минск, Львов, Ригу, Ленинград. Три раза в неделю (по четным числам) можно было улететь в Киев, Кишинев и Одессу. Полеты в Днепропетровск и Симферополь выполнялись четыре раза в неделю. В расписании были представлены и международные направления: ежедневный рейс Вильнюс — Берлин, и два раза в неделю можно было улететь в Варшаву.

24 декабря 1961 года в Вильнюсском аэропорту приземлился первый реактивный самолет Ту-124, а регулярные авиарейсы на них начались с 1963 года. В 1974 году им на замену пришли комфортабельные самолеты Ту-134, которые сразу завоевали популярность у пассажиров. С весны 1968 года в авиапарке появляются четыре самолета Ан-24. Начало эксплуатации этого типа самолета позволило соединить литовские аэропорты Каунас и Клайпеду с Москвой, Киевом, Харьковом и Одессой. В 1986 году из Вильнюсского аэропорта начали летать 120-местные самолеты Як-42.

Была даже идея построить в Литве один аэропорт. Его планировали построить между Вильнюсом и Каунасом. Для этого даже был разработан проект, но дальше бумажного решения он не продвинулся. Потом от этой идеи отказались.

Кстати, когда после войны принималось решение о строительстве аэропорта в Вильнюсе, рассматривались два варианта земельных участков. Один земельный участок находился в деревне Крыжокай в 13,5 км от Вильнюса, а второй – на котором, собственно, и был построен аэропорт. Выбор пал на Киртимай по многим соображениям: и хорошие пути сообщений, и уже существующий аэродром со сформированным жилым поселком и с сохраненной местной подземной коммуникацией. Поэтому и решили строить там.

К середине 80-х годов с увеличением потока пассажиров и числа авиарейсов встал вопрос о строительстве нового терминала, поскольку пропускная способность одного здания аэровокзала уже не удовлетворяла. Подчас количество направлений достигало более 50. Например, один только рейс Вильнюс — Ташкент выполнялся с посадками в Горьком, Куйбышеве. По строительству терминала было два предложения: первое – это усовершенствовать нынешний и второе – строить по другую строну полосы. Остановились на первом варианте. В 1987 году терминал начали перестраивать, а закончили уже во времена независимости в 1993 году.

День сегодняшний

До 1991 года у нас было единое Литовское управление гражданской авиации. Правда, еще в конце 80-х годов было принято решение о чисто формальном переименовании его в авиакомпанию «Литовские авиалинии». Но сама структура осталась той же – с Вильнюсским объединенным авиаотрядом, Каунасским объединенным авиаотрядом, отдельной Клайпедской авиаэскадрильей, с отдельными структурами аэропортов – Вильнюсским, Каунасским и Палангским.

В 1991 году вышел приказ министра транспорта Биржишкиса о реструктуризации управления. В отдельные самостоятельные структуры были выделены аэропорты Вильнюса, Каунаса и Паланги, а также была создана Государственная служба управления воздушным движением, были созданы авиакомпании «Летувос авиалиниес» (на базе Вильнюсского объединенного авиаотряда), «Летува» (на базе Каунасского авиаотряда). К сожалению, этих авиакомпаний уже нет, они банкротировали. Сейчас в Литве осталось несколько чартерных авиакомпаний – GetJet Airlines, Grand Cru Airlines.

Не следует забывать, что аэропорт – это та структура, которая никогда не имеет своих самолетов. Аэропорт – это инструмент, который позволяет обслуживать авиационную технику. Сегодня в Вильнюсском Международном аэропорту приземляются различные типы самолетов – и боинги, и аэйрбасы.

После вступления Литвы в Евросоюз обязательным условием было создание в аэропорту отдельного зала по обслуживанию пассажиров Шенгенской зоны. С этой целью была оборудована отдельная пристройка, и теперь в Вильнюсском аэропорту можно увидеть сразу несколько эпох: эпоху 1954 года, эпоху 1993 года и эпоху 2007 года. Летом 2017 года была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы.

В ближайших планах – расширить и удлинить рулежные дорожки и оборудовать новую, обновить северную часть перрона самолетов, а также построить новый терминал для VIP персон. Ну и, конечно, не прекращающиеся разговоры о сносе старого терминала Вильнюсского аэропорта и строительстве нового терминала прибытия. Но это уже будет совсем другая история аэропорта, и тут, как говорится, поживем – увидим.

Николай ЖУКОВ