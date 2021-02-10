Социальный отбор. Как страны вводят ковид-паспорт

В Дании уже существует онлайн-платформа, где каждый может просмотреть и при необходимости распечатать информацию о своем тесте на коронавирус, новый проект должен выглядеть подобным образом.

Выступая на пресс-конференции, посвященной этой теме, и.о. министра финансов Дании сказал, что Дания по-прежнему сильно страдает от пандемии. «Но деловое сообщество должно иметь возможность путешествовать, и поэтому будет введен цифровой корона-паспорт», — пояснил он.

Кроме деловых поездок, как предполагают создатели стратегии, это поможет парикмахерам, массажистам и представителям других подобных профессий выйти из простоя.

«Процесс создания корона-паспорта запущен. В течение трех-четырех месяцев такой цифровой документ, который станет «паспортом номер два», может быть готов, и мы сможем вернуться к нормальной жизни. Речь идет о том, что мы станем одними из первых в мире, кто использует технологические преимущества, и покажем пример другим странам», — завил Бедсков.

Ларс Сандал Соренсен, глава Конфедерации датской промышленности, которая объединяет около десяти тысяч компаний заявил на конференции, что Дания может извлечь выгоду от ввода такого документа на долгие годы вперед.

С ним согласился глава датской торгово-промышленной палаты Брайан Миккельсен. Он отметил, что корона-паспорта в долгосрочной перспективе могут принести пользу экономике Дании.

«Мы надеемся, что цифровой корона-паспорт даст ресторанам и аналогичным предприятиям возможность быстрее открыться… В конце туннеля есть свет для многих компаний», — заявил он.

Швеция также намерена к лету ввести цифровой сертификат о вакцинации. Власти страны рассчитывают, что это облегчит восстановление экономических связей между местными и зарубежными компаниями.

Первым в Европе, кто официально начала говорить о необходимости введения ковид-паспартов, был премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, чья страна зависит от туризма.

Он поднял этот вопрос на видео-конференции глав 27 стран ЕС неделей ранее. Греческий лидер подчеркнул, что вакцинный сертификат не будет усложнять путешествия для непривитых. Его поддержала Испания, Португалия и Мальта чьи экономики также основаны на туристическом секторе.

Сторонники сертификата заверяют, что они помогут мониторить ход вакцинации в ЕС и укрепить доверие граждан и только после этого их можно использовать в процессе возвращения к нормальной жизни.

По итогу саммита глава Евросовета Шарль Мишель, сообщил о договоренности создать общие элементы, которые могут быть включены в сертификаты вакцинации с медицинскими целями.

Всемирная организация здравоохранения в данный момент не рекомендует введение паспортов вакцинации для путешественников из-за недостаточного количества вакцины от коронавируса в мире и неполной информации о ее влиянии на распространение вируса.

«ВОЗ в настоящее время изучает, как можно вести общий учет вакцинации в электронном виде. С этой целью мы подписали Меморандум о взаимопонимании с правительством Эстонии», — отмечали в пресс-службе организации.

В Венгрии, к примеру, переболевшие COVID-19 или вакцинированные люди получают пластиковую карточку, которая подтверждает наличие иммунитета к вирусу. Владельцы такой карты могут вскоре получить дополнительные льготы, среди которых право не соблюдать комендантский час.

Чехия планирует разрешить вакцинированным от коронавируса людям без ограничений путешествовать по стране. «Конечно, проще использовать паспорт вакцинации, чем перед каждым пересечением границы делать тест на коронавирус», — сказал министр здравоохранения Чехии Ян Блатны.

Однако корона-паспорта критикуют не только в ВОЗ. Цифровой сертификат о вакцинации может привести к большей биологизации общества, считает немецкого издания Die Tageszeitung.

«Если теперь этот биологизм будет подкрепляться официально с помощью сертификатов о вакцинации, в некоторой степени будет меняться «деловая основа» демократического общества: принадлежность к — биологически определяемому — «телу народа» теперь будет зависеть не только от полученных прав, но и от физической «незапятнанности» отдельного человека», — пишет автор.

Известный французский философ Мишель Фуко уже говорил об «огосударствлении биологического», говориться в статье.

«Во время пандемии здоровье в одночасье превратилось в то, что нужно документально подтверждать. Более того, из-за болезни людей клеймят, а общество их отвергает», — отмечает автор.

Другой французский философ Бернар-Анри Леви написал эссе, в котором рассуждает, что общественный договор (частичный отказ от суверенных прав в пользу государства — ред.) заменяется «медицинским договором», предполагающий обмен свободы на «антивирусную гарантию».

По мнению Леви, это приведет к переходу от социального государства к полицейскому государству.

«В надежде вернуться к «нормальной жизни», фактически осуществляется социальный отбор: здесь вакцинированные, там невакцинированные. Это нарушает центральный принцип правового государства — равенство людей перед законом», — отмечает издание.