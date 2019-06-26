Содержание королевской семьи в Великобритании подорожало

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Расходы на содержание членов королевской семьи в Великобритании возросли в 2018–2019 финансовом году на 41 процент до 67 млн фунтов (около 85,48 млн долларов).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Ведомости, это следует из отчетности казначейства.

Годом ранее расходы составляли 47,4 млн фунтов (порядка 60,5 млн долларов).

Расходы пришлось увеличить из-за проведения масштабных работ по ремонту и реконструкции в Букингемском дворце. Эта цифра включает 15,2 млн фунтов (около 19,3 млн долларов), выделенных на будущие этапы реконструкции дворца.

Ремонт длится уже второй год, а весь процесс реконструкции исторического здания рассчитан на 10 лет. Общая стоимость работ ранее оценивалась в 500 млн долларов. Как сообщала Русская служба ВВС, в здании будет полностью заменена электропроводка, которая в любой момент может стать источником пожара, а также система отопления, грозившая дворцу потопом. К 2025 году королеве Елизавете II даже придется временно переехать из своих апартаментов в северном крыле дворца.

В материале казначейства также указано, что за отчетный период члены королевской семьи были задействованы в 3 200 мероприятиях и приняли около 160 000 гостей во дворце и на различных официальных мероприятиях. График королевы Елизаветы II также был крайне напряженным: она приняла участие в 140 официальных мероприятиях, включая встречу с президентом США Дональдом Трампом.