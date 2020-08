„Sodra” ligos išmokoms šiemet išleido 129 mln. eurų daugiau

Nuotrauka BFL/ Inga Juodytė

„Sodra” ligos išmokoms šiemet jau išmokėjo 325 mln. eurų – 129 mln. eurų daugiau nei planuota. Pirmąjį pusmetį išduota 1,49 mln. nedarbingumo pažymėjimų, pranešė „Sodra“.

Jos duomenimis, šiuo metu dar yra apie 600 žmonių, sergančių koronavirusu, privalančių izoliuotis arba slaugančių senjorus namuose ir dėl to turinčių nedarbingumo pažymėjimus.

Iš viso nuo karantino pradžios išduota per 342 tūkst. pažymėjimų dėl epideminės situacijos, iš jų vaiko priežiūrai – beveik 289 tūkst. Vidutinė vienos dienos ligos išmoka siekė 32,7 euro.

Be to, „Sodra“ pirmąjį pusmetį priskaičiavo 131 mln. eurų nedarbo išmokų – pernai jos per šį laiką siekė 94,8 mln. eurų. Vien liepą išmokėta beveik 27 mln. eurų šių išmokų – 70 proc. daugiau nei prieš metus (15,5 mln. eurų).

Oficialių bedarbių skaičius liepą padidėjo iki 88 tūkst. – birželį jų buvo 82 tūkst., o pernai liepą – 58 tūkst. Tačiau pagal iki šiol gautus draudėjų pranešimus liepą į darbą buvo priimta apie 19 tūkst. žmonių daugiau negu atleista.

„Sodra“ ketvirtadienį pradėjo mokėti 200 eurų vienkartines išmokas pensininkams ir neįgaliesiems. Pinigai iki mėnesio pabaigos pasieks apie 900 tūkst. žmonių, jiems bus išmokėta 182 mln. eurų.

Rugpjūtį taip pat bus pradėtos mokėti kompensacijos už per krizę sumažintas ir iki šiol nekompensuotas socialinio draudimo, valstybines pensijas, kompensacijas bei rentas. Per 200 tūkst. žmoni gaus 10 proc. netektos išmokos, tam numatyta 5 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.