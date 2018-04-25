За сутки зафиксировано 23 новых случаев коронавируса, общее число – 2194

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, общее число составило 2194, сообщили в четверг BNS в Минздраве.

Общее число случаев коронавируса в стране составляет теперь 2194, коронавирусом больны 422 человека, 1658 человек выздоровели.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 118 завозных случаев.

В самоизоляции сейчас находится 2820 человек, среди них — заболевшие, имевшие контакты с заболевшими и лица, прибывшие из пораженных коронавирусом стран.

BNS