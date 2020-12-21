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Здравоохранение,Новости,Общество,Туризм

Соединенное Королевство трактуется, как затронутая вирусом страна – министр

Фото pixabay.com

В связи с распространением нового штамма коронавируса в Соединенном Королевстве, в Литве эта страна трактуется как сильно затронутое вирусом государство.

Поэтому по возвращении из нее будет требоваться самоизоляция, большинство путей сообщения с ней закрыты, или вскоре будут закрыты, предупредил министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис. 

Очень важно, и, что хочу действительно сказать всем людям, которые думают о поездках: не только Литва остановила рейсы из Соединенного Королевства, но и Латвия, Эстония, сегодня вероятно решение Польши. Точно такой же запрет вступил в силу и в Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге. Все сообщение с Соединенным Королевством пока на 48 часов остановила и Франция. Поэтому даже неавиасообщение ограничено», – сказал в понедельник на пресс-конференции министр. 

«Мы действительно хотели бы попросить воздержаться от поездок, но любое передвижение по воздуху или по суше может столкнуться с большими препятствиями», – предупредил М. Скуодис.

В Литве с 4 часов утра до конца этого года решением правительства вступил запрет на прибытие из Соединенного Королевства. Грузовые авиарейсы не ограничиваются.   

Министр также предупредил, что возможности прибытия из Соединенного Королевства по суше уже сейчас сильно ограничены, а в ближайшее время запреты могут ввести и другие страны.   

«Если говорить о путешествии по суше, мы должны понять, что если сегодня или вчера вечером кто-то сел за руль автомобиля в Соединенном Королевстве и попытался поехать в Литву, то первое, что эти люди не могут попасть во Францию. Второе, паромные рейсы, как в страны Бенилюкса, так и в другие страны сильно ограничены, остановлены или в ближайшее время будут остановлены», – сказал он.

Литва консультируется с Германией и Польшей по вопросу того, какие требования они будут применять для граждан Литвы, пересекающим границы этих государств. 

«Важно акцентировать то, что, если гражданин Литвы хочет прибыть в Литву, то нашей конституционной обязанностью является принять гражданина с применением всех требований, установленных министром здравоохранения: то есть самоизоляция, демонстрация теста, выполненного не позднее, чем 48 часов до прибытия, или сдача теста в Литве и до этого времени – самоизоляция», – сказал М. Скуодис.

«Сегодня Соединенное Королевство независимо от региональной принадлежности, как сильно затронутое вирусом со всеми соответствующими требованиями», – добавил он.

В понедельник, по утверждению М. Скуодиса, также планируется встреча экспертов Евросоюза по управлению кризисными ситуациями, позднее должны состояться обсуждения на политическом уровне. Литва обещает стремиться к тому, чтобы все государства ЕС трактовали ситуацию сходным образом и соблюдали общий порядок.

«Некоторые страны приняли решение остановить поездки на 48 часов, мы считаем, что этот период будет продлен, но здесь также важно согласовать между собой, поскольку есть и другие транспортные средства, поток которых останавливается», – сказал министр.

Он подтвердил, что есть стремление одновременно остановить сообщение с Соединенным Королевством по всей Европе. 

По его словам, в Литве не рассматривается весенний сценарий полного закрытия границ, также ожидается, что удастся избежать ситуации, которая сложилась весной, когда большие группы литовцев, возвращающихся из-за границы, застряли на границе Польши и Германии. 

«Один вопрос — это ограничение потока из Соединенного Королевства, где сложилась незавидная ситуация, которая сложилась, вероятно, из-за нового штамма, который, возможно, быстрее передается, второй вопрос — это закрытие границ между разными членами Евросоюза. В этом вызов, чтобы та ситуация, которая была весной, не повторилась»,  – сказал министр.

При этом М. Скуодис признал, что в связи с новыми ограничениями у путешественников, несомненно, возникнут трудности, поэтому он подчеркнул, что при возможности граждане Литвы должны избегать поездок, поскольку есть большой риск столкнуться с препятствиями за границей.  

Он призвал людей, которые по причине новых ограничений не могли воспользоваться приобретенными авиабилетами, обратиться в авиакомпанию за возвратом средств или обменять билеты согласно установленному порядку. 

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