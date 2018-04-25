София Слуцкая, Иулиания Ольшанская

Vilniaus Šv. Dvasios cerkvė/ Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

В списке литовских святых, общую память которых мы впервые будем праздновать 27 июля, 29 имен. И из них только три женские. О Харитине Литовской княжне мы уже говорили в самом начале нашего цикла. Сегодня речь пойдет еще о двух княжнах – Софии Слуцкой и Иулиании Ольшанской.

Многие девочки в раннем возрасте (а некоторые и до самой старости) мечтают быть принцессами: красиво одеваться, вкусно есть, не мыть посуду и не выносить мусор, а просто ничего не делать и ждать своего принца на белом коне. Если бы они с детства читали не сказки, а исторические труды или жития святых, то поняли, что не такая уж радостная и беззаботная жизнь часто была у царевен, княжон и принцесс. Убедиться в этом можно на примере праведной Софии Слуцкой.

Она была последней представительницей славного и богатого рода Олельковичей-Слуцких. Основатель рода Олелько Владимирович был внуком Альгирдаса и, соответственно, правнуком Гядиминаса. София родилась в 1585 году. Она была единственным ребенком князя Юрия Юрьевича и единоличной наследницей. Дядья ее, братья отца, умерли через несколько лет после рождения племянницы. Сейчас Слуцк – районный центр Минской области. Тогда же само княжество было обширным и богатым, одним из центров православия в Великом Княжестве Литовском. Времена для исповедников «греческой» веры были тяжелые. Сильна была конфронтация с насаждаемым Польшей католичеством. Князь Юрий был активным защитником веры отцов.

Но через пару лет он умирает, а вскоре за ним следует и супруга. Сироту берут под свою опеку дальние родственники – Ходкевичи. Сначала жемайтский староста Юрий, а затем — виленский каштелян и брестский староста Иероним. До самого замужества София жила в Вильно и Бресте. Ходкевичи находились в денежном долгу у другого знатного литовского рода – Радзивиллов (для нас эта фамилия привычней звучит в литовской транскрипции — Радвилы). И чтобы поправить свое финансовое положение, в 1594 году опекуны договорились отдать Софью, единственную наследницу колоссального состояния, замуж за Януша Радзивилла, который был на 6 лет старше будущей невесты. Свадьба была назначена на 6 февраля 1600 года. К этому времени невесте исполнится 15 лет, возраст совершеннолетия, когда она сможет вступить в права наследования.

Но незадолго до этого отношения между будущими родственниками обострились вплоть до возможного военного конфликта. Вероятно, только тогда и узнала София об уготованной ей участи. Выходить замуж за Януша желания она не испытывала: больше всего ее смущало то, что жених был протестантом и дальним, восьмого колена, родственником.

Но страсти накалялись. Обе стороны всерьез готовились к войне. Войска Радзивиллов подступили к Вильно, где жил Иероним Ходкевич в доме со своей подопечной княжной Софией. До начала военных действий, в которое было вовлечено около 20 000 человек, оставались часы. Януш умоляет отца остановить кровопролитие. И тут София совершает поистине подвиг – она дает согласие на брак. Как пишут в житии святой: «Во имя мира приняла Святая подвиг крестоношения в браке».

Венчание состоялось в день Покрова Божией Матери 1 октября 1600 года в одном из православных соборов Бреста. Как благочестивая и законопослушная жена княгиня София записывает на мужа (по своей смерти) все свои земли и состояния.

Супруги прожили вместе двенадцать трудных, но, пожалуй, счастливых лет. К этому времени уже была заключена Брестская церковная уния (1596 г.). Православные в Речи Посполитой окончательно стали людьми второго сорта. Но София в своем княжестве поддерживала православную веру. В Слуцке было создано Преображенское братство. Януш, продолжая быть протестантом-кальвинистом, выхлопотал у короля Польши грамоту, которая запрещала принуждать их подданных к смене вероисповедания. К его чести надо заметить, что и после смерти жены он продолжал поддерживать православные традиции в Слуцком княжестве. Благодаря этому Слуцк остался единственным городом в ВКЛ, не зависимым от Рима.

София много жертвовала на благотворительность, поддерживая Братство, строя церкви. В этом ей активно помогал супруг. Она сама вышивала в дар церквям златотканые облачения и, как пишет житие, хранила православных от всех напастей княгиня София Юрьевна. Под ее кров стекались сирые, теснимые, гонимые за стойкость в Православии единоверцы из различных имений.

Умерла княгиня София от родов мертворожденной дочери в возрасте 26 лет 19 (29) марта 1612 года. До этого у нее умерло еще двое детей. Князь Януш и все его наследники Радзивиллы, оставаясь кальвинистами, в память о Софии хранили в своем княжестве православные традиции.

Почитание Софии как святой началось сразу после ее смерти. Официально же она была канонизирована в 1984 году. Мощи ее хранятся в Минском Свято-Духовом соборе. Дни памяти 4 (17) июня, 19 марта (1 апреля), 3-я неделя по Пятидесятнице (Собор Белорусских святых).

Род князей Ольшанских ведет свое начало от удельных литовских князей. Про саму Иулианию известно очень мало. И это понятно – умерла она совсем юной девушкой. Родилась в 1550 году в Дубровице (сейчас город в Ровенской области Украины) в семье Юрия Ольшанского, благотворителя Киево-Печерской лавры и известного военачальника. С детства была скромна, добра, послушна родителям и в силу возможностей занималась благотворительностью.

В начале XVII века в Киеве, вблизи большой соборной Печерской церкви, копали могилу для умершей девушки и натолкнулись на гроб. К нему была прикреплена серебряная дощечка с надписью: «Иулиания, княжна Ольшанская, дочь князя Георгия Ольшанского, преставившаяся девою, в лето от рождения 16-е». Когда гроб вскрыли, то увидели княжну — нетленной. Гроб с телом тогда же был перенесен в церковь.

Шло время, о княжне почти ничего не было известно, а человеческой памяти, как утверждают психологи, свойственно забывание. И вот однажды Иулиания явилась во сне одному архимандриту и упрекнула его в небрежении к мощам. Была изготовлена новая рака с надписью: «По воле Творца неба и земли живет во всея лета Юлиания, помощница и великая в Небе заступница. Здесь кости — врачевство против всех страданий… Райския селения собой украшаешь, Юлиания, как цветок прекрасный…»

От мощей начали происходить исцеления и другие чудеса. С тех пор почитание святой Иулиании еще более увеличилось.

В 1718 году в Лавре случился пожар, и часть мощей девы сгорело. Остатки были перенесены в Ближние пещеры. Это особо редкий случай: лишь две женщины похоронены в лаврских пещерах – Евфросиния Полоцкая и Иулиания Ольшанская. День ее памяти 6 (19) июня.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви