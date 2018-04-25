Израиль вернёт ряд ограничений из-за новой вспышки коронавируса

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The Jerusalem Post пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о возврате к ряду ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом в последние дни.

Комитет Кнессета по коронавирусу рассмотрит введение новых ограничений в стране в грядущие выходные. Предлагается вновь ограничить число присутствующих на службах в храмах двумя десятками человек, а на культурных мероприятиях, в барах, ресторанах и клубах позволить собираться не более чем 50 гражданам одновременно.

По словам главы правительства, борьба с новой вспышкой коронавируса будет длительной. Он отметил, что с начала недели число тяжелых случаев заболевания выросло наполовину. При этом власти не намерены вводить жёсткий карантин, как ранее.

Граждан Израиля призывают носить маски, строго соблюдать правила безопасности, поскольку только это позволит правительству не останавливать экономику.

Вечером в пятницу, 3 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 28055 заразившихся. В настоящий момент заражены 10060 человек. 326 заболевших умерли.