СОГГ Литвы просит Frontex увеличить помощь направляемыми на границу силами

Литовским пограничникам будут помогать и специальные команды с переводчиками. Они будут собирать информацию о стране происхождения незаконных мигрантов, целях и обстоятельствах их поездки, помогать в идентификации задержанных лиц.

«Мы готовы направить в Литву больше работников и техники из постоянного корпуса Frontex. Это будет сделано в срочном порядке, быстрее, чем планировалась, а силы будут более многочисленными. При сотрудничестве с ответственными литовскими ведомствами будет активирован механизм срочной пограничной помощи Rapid Border Intervention)», – цитируются в пресс-релизе СОГГЛ слова исполнительного директора Frontex Фабриса Лежери.

Точное число направляемого в Литву персонала и количество технических средств Frontex выяснится после согласования логистических и прочих вопросов операции по усилению охраны границы.

«В связи с постоянно меняющейся ситуацией на литовско-белорусской границе и пытками мигрантов найти новые пути, мы пересматриваем наши прежние потребности. Принято решение запросить больше патрулей и техники для укрепления охраны восточной границы. Отрадно, что Frontex реагировало оперативно и решило активировать механизм предоставления срочной пограничной помощи», – заявил глава СОГГЛ Рустамас Любаевас.

«Это первый случай за всю историю агентства, когда механизм Rapid Border Intervention применяется не у юных границ Евросоюза, а на восточной границе блока», – отметил он.

В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. В основном это мигранты с Ближнего Востока и Африки, многие без документов.