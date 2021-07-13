На решение проблемы миграции ЕК намерена выделить Литве 10 млн евро – еврокомиссар

Для решения проблемы нелегальной миграции через Беларусь Еврокомиссия (ЕК) уже в августе намерена выделить Литву 10 млн евро, утверждает еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон.
Она сообщила об этом в понедельник на внеочередном совместном заседании комитетов Европарламента По иностранным делам и По гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.
«Очень важный момент — финансовая помощь. Комиссия готова поддержать Литву в разрешении этой сложной, тяжелой ситуации и удовлетворении самых необходимых потребностей мигрантов», — сказала И. Йохансон.
«10 млн евро в августе будет выделено из различных фондов, а также на удовлетворение дополнительных потребностей, комиссия рассматривает и другие возможности», — добавила она.
В этом году на границе с Беларусью литовские пограничники задержали в общей сложности 1676 мигрантов — в 20 раз больше, чем в прошлом году. Преимущественно это мигранты с Ближнего Востока и стран Африки.
Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси из-за санкций ЕС.