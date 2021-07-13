На решение проблемы миграции ЕК намерена выделить Литве 10 млн евро – еврокомиссар

«Очень важный момент — финансовая помощь. Комиссия готова поддержать Литву в разрешении этой сложной, тяжелой ситуации и удовлетворении самых необходимых потребностей мигрантов», — сказала И. Йохансон.

«10 млн евро в августе будет выделено из различных фондов, а также на удовлетворение дополнительных потребностей, комиссия рассматривает и другие возможности», — добавила она.

В этом году на границе с Беларусью литовские пограничники задержали в общей сложности 1676 мигрантов — в 20 раз больше, чем в прошлом году. Преимущественно это мигранты с Ближнего Востока и стран Африки.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси из-за санкций ЕС.