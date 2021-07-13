В Китае собрали первый урожай «космического риса»

Исследователи Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в провинции Гуандун на юге Китая собрали первый в мире урожай риса из семян, которые в прошлом году побывали в космосе. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что Китай 24 ноября 2020 года запустил возвращаемый аппарат Чанъэ-5, который позже сел на видимой стороне Луны и собрал лунный грунт.
Кроме этого, в миссии принимала участие партия семян весом 40 грамм, в рамках которой они подверглись воздействию космического излучения.
Позже «космический» рис высадили и уже собрали первый урожай. В дальнейшем ученые планируют продолжать эксперимент, так как «космический» рис имеет большую ценность для научных исследований, так как подвергшиеся космическому воздействию семена могут стать потенциальной основой для выведения новых высокоурожайных и качественных культур».
Напомним, ранее в Китае появились поддельные зерна риса, с содержанием картофельной смеси вместе с искусственной резиной.korrespondent.net