В Китае собрали первый урожай «космического риса»

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Исследователи Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в провинции Гуандун на юге Китая собрали первый в мире урожай риса из семян, которые в прошлом году побывали в космосе. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что Китай 24 ноября 2020 года запустил возвращаемый аппарат Чанъэ-5, который позже сел на видимой стороне Луны и собрал лунный грунт.