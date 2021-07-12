ВОЗ: польза вакцинации от COVID-19 превышает возможный риск осложнений

По данным правительства США, где широко используются эти вакцины, на миллион мужчин в возрасте от 12 до 29 лет, получивших две дозы препарата, пришлось 40,6 случая миокардита, среди женщин той же возрастной группы этот показатель составил лишь 4,2 случая на миллион. Среди людей старше 30 лет это осложнение встречается гораздо реже: 2,4 случая на миллион для мужчин и 1 — на миллион для женщин.

Приняв во внимание все предоставленные сведения, эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что миокардит и перикардит являются крайне редко встречающимися осложнениями после введения вакцин от COVID-19, созданных на основе технологии информационной РНК.

Причем, согласно поступающим данным, описанные случаи в основном умеренной тяжести и поддаются лечению консервативными методами (постельный режим, нестероидные противовоспалительные средства и др.). Дальнейшее наблюдение позволит определить долгосрочный исход подобных осложнений на сердце.

Эксперты ВОЗ считают, что польза вакцин превышает возможный риск, и рекомендуют продолжать вакцинацию населения с целью предотвращения заражения и тяжелого течения COVID-19.

Тем не менее, они предлагают просвещать вакцинируемых и предлагать им обратиться за помощью в случае появления боли в груди, дыхательной недостаточности или пальпитации сердца. Врачам рекомендуется при осмотре таких пациентов исключать другие причины данных симптомов, в том числе коронавирусную и другие инфекции, которые также могут приводить к подобным состояниям.

В ВОЗ сообщили, что в организации будут и дальше отслеживать информацию, поступающую из стран и связанную с безопасностью вакцин, и в случае необходимости обновлять свои рекомендации.