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СОГГЛ предлагает установить на границе с Беларусью сетчатый забор

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) предлагает установить на границе с Беларусью сетчатый забор высотой четыре метра. 

Его установка обойдется более чем в 150 млн евро. 

«Мы планируем установить у самой госграницы, не ниже четырех метров от земли, это уже с концертиной было бы», — сказал в понедельник BNS заместитель главы СОГГЛ полковник Видас Мачайтис. 

По его словам, забор будет произведен из сварной стержневой сети, вверху он будет заканчиваться стержнями Y-образной формы, на которых будет смонтирована колючая проволока», так называемая концертина. 

«Он (сетчатый забор – BNS) будет укреплен, чтобы его не было так легко перерезать», — сказал В. Мачайтис. 

СОГГЛ предлагает оборудовать на границе с Беларусью 508 км такого ограждения. 

По словам сотрудника СОГГЛ, предлагается оборудовать одинарный забор, потому что для двойного у Литвы нет места. 

Как показывают подсчеты СОГГЛ, оборудование такого забора с концертиной обойдется примерно в 152,460 млн евро. 

«Мы готовим технические спецификации и в ближайшее время начнем процесс закупки. Конечно, самая большая проблема — деньги», — сказал BNS заместитель главы СОГГЛ. 

В зависимости от финансирования установки забора может занять и год, и три. 

По словам В. Мачайтиса, первым делом ограждение намечается установить в наиболее уязвимых местах — вдоль границы с Латвией и вдоль границы с Польшей. 

В. Мачайтис говорит, что рассматривалась возможность возведения и каменной стены, но для нее грунт в Литве не самый подходящий — слишком много болот и торфяников. 

«Все варианты рассматривались, выбрали лучший, такой и будем строить», — сказал он. 

Что физический барьер на границе с Беларусью необходим, в понедельник сказала и побывавшая там еврокомиссар Илва Йоханссон. 

По данным МВД, на оборудование физического барьера на границе с Беларусью, включая и системы наблюдения, в общей сложности может потребоваться около полумиллиарда евро. 

И. Йоханссон сказала, что пока не может ответить, может ли оборудование ограждения финансироваться из фондов Евросоюза. 

В этом году границу с Литвой из Беларуси перешли почти 4 тысячи нелегальных мигрантов. Это число более чем в 40 раз превышает число мигрантов за весь 2020 год. 

Литва из-за выросшего потока мигрантов объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что рост миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.

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