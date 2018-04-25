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TOP,Новости,Политика,Энергетика

Соглашение по БелАЭС не удовлетворяет, нужно продолжать переговоры – советник президента

Советник президента Аста Скайсгирите/ Фото BFL/Шарунас Мажейка

Выдвинутый ранее в правительстве и не утвержденный им проект соглашения Балтийских стран по Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце неудовлетворительный, поэтому министр энергетики Жигимантас Вайчюнас должен продолжать переговоры и стремиться к документу, который бы отвечал интересам Литвы, заявила старший советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите. 

«Президент хочет, чтобы министр Ж. Вайчюнас продолжил эти переговоры и согласовал текст, который бы устраивал Правительство Литвы, президента, нас всех. В том виде, в котором он сейчас, он не подписан, был вынесен на рассмотрение правительства, правительство не одобрило подписание, президент также не считает это прекрасным документом», – сказала А. Скайсгирите в интервью радиостанции Lietuvos radijas.

По ее словам, глава государства «дал знать Ж. Вайчюнасу, что важно согласовать с Латвией и Эстонией продолжение переговоров в таком ключе, чтобы они лучше отражали интересы Литовского государства». 

«Конечно, мы сами реализуем закон об отказе от закупки электроэнергии с Белорусской АЭС, если бы Латвия и Эстония также не закупали электроэнергию, произведенную на небезопасной, по нашему мнению, электростанции, это было бы проявление солидарности», – добавила советник. 

А. Скайсгирите также выразила надежду на то, что в этот переговорный процесс будут вовлечен и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Последний публично критиковал проект договора, согласованный с Латвией и Эстонией министерством энергетики как не отвечающий интересам Литвы.

«Все вопросы, связанные с внешними делами должны решаться и министром иностранных дел. Очень надеюсь, что господин Линкявичюс и господин Вайчюнас сядут за стол и обсудят общие линии поведения, чтобы это не выглядело как неспособность правительства к работе», – сказала советник президента.

Говоря о критике оппозиции в адрес Ж. Вайчюнаса и о призывах отстранить его от переговоров, она подчеркнула, что критика должна быть конструктивной, не ограничиваться популистскими требования главы министра, а с выдвижением конкретных предложений для разрешения ситуации. 

В мае литовский министр энергетики представил вместе с министрами экономики Латвии и Эстонии согласованную политическую декларацию о торговле электроэнергией с третьими странами, когда Литва остановит торговлю с Беларусью после запуска последней АЭС в Островце. 

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждает, что декларация поможет Литве блокировать импорт электроэнергии, но критики считают, что в ней слишком мало гарантий обязательств Латвии, по тому, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала на общий рынок ЕС через Россию и Латвию. 

Проект политической декларации критиковали глава МИД Л. Линкявичюс и оппозиционные консерваторы в сейме. 

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