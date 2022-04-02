Соглашение по внешней политике планируется подготовить за месяц, говорит глава КИД

Laima Liucija Andrikienė/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Текст Национального соглашения о внешней политике планируется подготовить примерно в течение месяца, говорит председатель литовского парламентского Комитета по иностранным делам, консерватор Лайма Люция Андрикене.

«Мы думаем, что к концу апреля — началу мая у нас должно быть это соглашение, предварительный документ, который мы могли бы представить руководству партий, ведь партии в разных форматах еще должны его утвердить», — сказала Андрикене журналистам после встречи рабочей группы, занимающейся подготовкой соглашения.

По ее словам, до понедельника партии вносили свои предложения по соглашению, например, Партия свободы предлагает указать конкретный процент выделяемого на внешнюю политику валового внутреннего продукта — 0,5%, а самые большие разногласия у политических сил возникли о том, как вести себя в отношении Китая.