Соглашение по внешней политике планируется подготовить за месяц, говорит глава КИД

Текст Национального соглашения о внешней политике планируется подготовить примерно в течение месяца, говорит председатель литовского парламентского Комитета по иностранным делам, консерватор Лайма Люция Андрикене.
«Мы думаем, что к концу апреля — началу мая у нас должно быть это соглашение, предварительный документ, который мы могли бы представить руководству партий, ведь партии в разных форматах еще должны его утвердить», — сказала Андрикене журналистам после встречи рабочей группы, занимающейся подготовкой соглашения.
По ее словам, до понедельника партии вносили свои предложения по соглашению, например, Партия свободы предлагает указать конкретный процент выделяемого на внешнюю политику валового внутреннего продукта — 0,5%, а самые большие разногласия у политических сил возникли о том, как вести себя в отношении Китая.
«Была очень полезная беседа, у нас было время обсудить предложения, мы можем видеть, по каким вопросам наши мнения расходятся, относительно стратегической автономии Европы нам еще нужно будет подискутировать, о наших отношениях с Китаем и Тайванем», — сказала председатель комитета Сейма.
Через неделю представители партий соберутся для обсуждения сводного варианта проекта.
Политики говорят, что потребность подписать новые соглашения возникла у Литвы из-за давления со стороны Китая после открытия представительства Тайваня и начала российского вторжения в Украину.
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