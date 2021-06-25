Согласуется визит У. фон дер Ляйен в Литву — И. Шимоните

«Согласование визита председателя ЕК началось на прошлой неделе, когда я была в Латвии. Согласовывались места, где могла бы состояться презентация так называемого «плана нового поколения», — сказала И. Шимоните.

«Мы решили, что это должен быть энергетический объект, так как синхронизация для Литвы очень важна и в «плане нового поколения» аспекту синхронизации уделяется немало внимания», — сказала глава правительства.

По ее словам, окончательно дата визита У. фон дер Ляйен в Литву пока не ясна.

Планируется, что председатель ЕК посетит большую часть государств — членов Евросоюза.

Правительство Литвы представило ЕК план «Литва нового поколения» стоимостью 2,2 млрд евро 14 мая.