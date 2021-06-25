Согласуется визит У. фон дер Ляйен в Литву — И. Шимоните

Литва согласует визит в страну председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, говорит литовский премьер Ингрида Шимоните.
По ее словам, вполне вероятно, что презентация глав ЕК так называемого плана «Литва нового поколения», который страна представила ЕК в середине мая, состоится у объекта энергетики.
«Согласование визита председателя ЕК началось на прошлой неделе, когда я была в Латвии. Согласовывались места, где могла бы состояться презентация так называемого «плана нового поколения», — сказала И. Шимоните.
«Мы решили, что это должен быть энергетический объект, так как синхронизация для Литвы очень важна и в «плане нового поколения» аспекту синхронизации уделяется немало внимания», — сказала глава правительства.
По ее словам, окончательно дата визита У. фон дер Ляйен в Литву пока не ясна.
Планируется, что председатель ЕК посетит большую часть государств — членов Евросоюза.
Правительство Литвы представило ЕК план «Литва нового поколения» стоимостью 2,2 млрд евро 14 мая.