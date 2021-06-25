Лауреаты «Глобальной Литвы» отказываются принимать награды от Г. Науседы

«От имени Laisvės TV хочу заявить, что мы очень ценим дела, совершенные Global Lithuanian Leaders и благодарим за оценку, но отказываемся принять эту награду из рук Гитанаса Науседы», – написал А. Тапинас в социальной сети «Фейсбук».

«Избрав общение с преступниками, поддерживая незаконные митинги, во время которых предлагается вешать членов сейма, президентская администрация попрала важные для нас ценности, утратила любое доверие и стала токсичным местом, с которым мы не хотим себя связывать», – отметил он, поэтому Laisvės TV не будет участвовать в мероприятии.

В переданном во вторник BNS комментарии представители Vilnius-Lithuania iGEM отметили, что «в контексте последних действий и позиций президентской администрации, сохраняя целостность своих ценностей, мы отказываемся принимать награду из рук президента».

Лауреаты также заявили, что знакомы «некоторыми молодыми литовскими учеными, элементарные права которых не обеспечиваются, не обеспечивается уважение и безопасная жизнь, поэтому они вынуждены отказаться от продолжения научной карьеры в Литве».

Руководитель НПО Global Lithuanian leaders Аушра Куклкайте сообщила BNS, что пока не знает, что будет делать с отказом части лауреатов принимать награду из рук президента.

По ее словам, в Президентском дворце планировалась дискуссия Г. Науседы и лауреатов, которая должна была состояться 16 июля.

Администрация президента отметила BNS, что «в свободной стране каждый свободен решать, как принимать присужденные им награды».

Награды «Глобальной Литвы» вручаются профессионалам с 2012 года, их организует неправительственная организация Global Lithuanian Leaders.