Составляются списки млекопитающих, которых можно держать в неволе, и домашних животных

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В Литве впервые составляется список видов млекопитающих, которых можно будет держать в неволе и разводить, а также список домашних животных, сообщило Министерство окружающей среды.

В проекте списка млекопитающих, которых можно держать в неволе — 35 видов и родов животных. В их числе — иглистые мыши, малые песчанки, некоторые крысы, хомяки, шиншиллы, зубры, бизоны, косули, лани, благородные и пятнистые олени, викуньи, муфлоны, кабаны и др.

Как сообщает министерство, цель этого списка — предотвратить исчезновение видов, сохранить биологическое разнообразие и защитить общество, выращиваемых в сельском хозяйстве животных от болезней, которые передают людям животные.

Животных из этого списка можно будет держать и разводить дома без разрешения или нужно будет получить разрешение на содержание в неволе диких животных, если хозяева будут держать их в загоне.

«Применение списка разрешенных к содержанию животных проще, чем списка запрещенных к содержанию, его главный принцип — разрешить держать таких диких животных, благополучие которых в домашних условиях может обеспечить и не имеющий специального биологического или ветеринарного медицинского образования человек», — говорится в сообщении.

Виды диких млекопитающих, которые не попали в список, с момента вступления его в силу можно будет держать до их естественной смерти без разведения.

Этот список не будет распространяться на зоологические сады. Также будут применяться оговорки, предусмотренные в Законе о диком животном мире.

Рабочая группа также подготовила проект списка доместифицированных животных, которые раньше назывались домашними — на этот список не будут распространяться положения Закона о диком животном мире.

В нем значатся собаки, кошки, северные олени, коровы, быки, верблюды, кролики, лошади, свиньи, овцы, ламы, хорьки и другие — в общей сложности 22 млекопитающих.

Сейчас в Литве используется список запрещенных к содержанию в неволе и разведению диких животных. В него включены 23 группы или вида животных, например, все виды крокодилов, обезьян, медведей, котиковых, китов, жирафов, однако в Евросоюзе, США, Канаде и других странах, как сообщает министерство, переходят от «запретительных списков» к «разрешительным».

Сейчас Министерство окружающей среды собирает замечания и предложения по спискам.