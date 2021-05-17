В России закрылось генеральное консульство США

Фото Facebook/yekaterinburg.usconsulate

Генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановило работу на неопределенный срок и опубликовало в Facebook прощальное письмо генконсула Эми Сторроу, которая уведомила о возвращении на родину.

«Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями!» — написала дипломат. Она выразила надежду на то, что генконсульство США в Екатеринбурге в скором времени возобновит работу в полном объеме и вновь будет трудиться «над укреплением связей между нашими великими странами».

«Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей», — добавила Сторроу. Она отметила красоту Урала и поблагодарила за то, что «была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень».

В офисе консульства «Интерфаксу» сообщили, что оно закрылось. По данным информированного источника агентства, сотрудники дипмиссии покинут Россию к 19 мая.

В конце декабря 2020 года Госдепартамент США, который на тот момент возглавлял Майк Помпео, принял решение навсегда закрыть генконсульство страны во Владивостоке и приостановить работу консульства в Екатеринбурге. В дальневосточном и уральском диппредставительствах работали 10 американских дипломатов и 33 местных сотрудника.

Консульство во Владивостоке было временно закрыто еще в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, при этом в Госдепе выражали надежду, что оно возобновит работу «как только позволит ситуация». Консульство в Екатеринбурге с того же периода оказывало только услуги, связанные с экстренными ситуациями.

