Сотни французов получили просроченную COVID-вакцину Pfizer

В регионе Овернь — Рона — Альпы во Франции около 260 человек получили просроченную COVID-вакцину Pfizer.

Как заявили в региональном управлении здравоохранения, партия препарата, размороженная 6 августа, использовалась для вакцинации с 7 августа по 21 сентября. Однако срок годности вакцин истек еще 5 сентября. Среди привитых этой партией были около сотни учеников из семи коллежей департамента Луара.

Всех привитых вакцинами из просроченной партии обследовали медики, ни у одного человека не выявили нарушений в организме. Тем не менее медики не могут гарантировать, что просроченный препарат может защитить людей от COVID-19.

Теперь власти региона признали свою ошибку, а также ошибки в работе медицинских организаций. Людям предложили привиться повторно, так как предыдущая вакцинация была признана недействительной.

Напомним, что ранее в Германии сотни человек получили просроченную вакцину. Никаких негативных последствий для привитых просроченной вакциной власти страны не ожидают.