Д. Крейвис: Achema и Ignitis летом не накапливали газ в Инчукалнсе

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Литовские предприятия этим летом не накапливали газ в подземном газохранилище в латвийском Инчукалнсе, говорит министр энергетики Литвы.

«По моим данным, литовские предприятия газ этим летом в Инчукалнсе не накапливали, так как, по их мнению, цены на газ были высокими», – сказал Дайнюс Крейвис в четверг в сейме на «правительственном часе».

«Там могут хранить газ действующие в Литве предприятия, чаще всего это делают йонавский производитель удобрений Achema и поставщик электроэнергии и газа Ignitis, – добавил министр.

По словам министра, потребление газа в Литве сокращается.

Литва обеспечивает себя газом из нескольких альтернативных источников – через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, из Инчукалнского хранилища и по газопроводу из России через Беларусь.

Литовская Amber Grid со ссылкой на оператора газопередающей системы Латвии недавно сообщила, что Инчукалнское газохранилище сейчас заполнено примерно на 70%.