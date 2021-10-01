Achema утверждает, что никогда не хранила газ в Инчукалнсе

Фото BFL/Кястутис Ванагас

После заявления министра энергетики о том, что ни йонавский производитель удобрений Achema, ни предприятие электро- и газоснабжения Ignitis не держали этим летом газ в подземном газохранилище в Инчукалнсе, Achema заявила, что никогда не хранила и не хранит газ в нем.

«Хранилище работает негибко: в холодный период только выдает газ, а в теплый период – только принимает. Кроме того, плата за выход из Литвы в Латвию и обратно политически не решена, дублируется и становится слишком высокой с учетом и цен на хранение», – отмечает предприятие в комментарии для BNS.

Дайнюс Крейвис в четверг сказал в сейме, что газ в латвийском хранилище чаще всего хранят Achema и Ignitis.

«По моим данным, литовские предприятия газ этим летом в Инчукалнсе не накапливали, так как, по их мнению, цены на газ были высокими», – сказал Д. Крейвис в четверг в сейме на «правительственном часе».

Литва обеспечивает себя газом из нескольких альтернативных источников – через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, из Инчукалнского хранилища и по газопроводу из России через Беларусь.

Литовская Amber Grid со ссылкой на оператора газопередающей системы Латвии недавно сообщила, что Инчукалнское газохранилище сейчас заполнено примерно на 70%.