Совет ЕС окончательно утвердил выделение 10 государствам и территориям кредитной помощи

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Совет Европейского Союза окончательно утвердил выделение 10 государствам и территориям кредитной помощи в размере 3 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом свидетельствуют данные опубликованные пресс-центром Совета ЕС.

Больше всего финансовой поддержки получит Украина-1,2 млрд евро. Тунис получит 600 млн евро, Босния и Герцеговина — 250 млн евро, Иордания — 200 млн евро, Албания — 180 млн евро, Северная Македония — 160 млн евро, Грузия — 150 млн евро, Молдова и Косово — по 100 млн евро, Черногория — 60 млн евро.

В сообщении отмечается, что данная поддержка со стороны ЕС поможет этим странам в покрытии неотложных финансовых потребностей, которые существенно возросли в результате вспышки коронавируса.