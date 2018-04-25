Совет ЕС утвердил будущую политику «Восточного партнерства»

Совет Европейского союза утвердил выводы о политике «Восточного партнерства» после 2020 года, в которых подтвердил ее стратегическое значение. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В выводах отмечаются значительные достижения «Восточного партнерства». Главной практической целью и после 2020 года останутся реформы. В Совете ЕС подчеркнули, что их проведение всецело в руках стран-партнеров, тогда как Евросоюз готов поддерживать эти усилия, в частности предоставляя адекватную финансовую и экспертную помощь, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

«Совет подтверждает, что нынешняя политическая основа, включая «20 результатов к 2020 году», является действующей и дает ощутимые результаты и пользу людям», — говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. Также подчеркивается важность будущего «Восточного партнерства» как более стратегической, амбициозной, гибкой и всеобъемлющей основы для сотрудничества, позволяющей участникам совместно решать общие и глобальные задачи в широком спектре областей, особенно в нынешней беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией COVID-19″.

«Совет ЕС ценит то, что критическое взаимодействие ЕС с Беларусью стало более глубоким и всеобъемлющим, что недавно подтвердили ратификация соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии», — говорится в выводах, опубликованных на сайте совета.

«Восточное партнерство» объединяет ЕС и шесть постсоветских стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину. Эта программа направлена на политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с Евросоюзом.