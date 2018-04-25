default image
В Беларуси осваивают варианты добычи трудноизвлекаемой нефти

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: обеспечив безопасность, рестораны смогут открыться и с 18 мая

Подробнее...
default image
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19

Подробнее...
default image
Совет ЕС утвердил будущую политику "Восточного партнерства"

Подробнее...
default image
Приоритетом этого правительства было уменьшение социального отчуждения - С.Сквярнялис

Подробнее...
default image
После открытия границы за сутки из Польши в Литву прибыло почти 140 человек

Подробнее...
default image
Евросоююз должен подготовиться ко второй волне коронавируса – ЕК

Подробнее...
default image
Я. Неверовичюс: позицию Литвы по БелАЭС слышат

Подробнее...
default image
Канада за месяц потеряла рекордные 2 млн рабочих мест

Подробнее...
default image
Министр энергетики Ж.Вайчюнас обратился в МАГАТЭ по поводу БелАЭС

Подробнее...
default image
В Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее число – 1491

Подробнее...
default image
Некоторые послабления карантинного режима отмечены в Бельгии

Подробнее...
default image
Президент и премьер обсудят меры поощрения экономики, повышение доходов населения

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис представит в сейме отчет о деятельности правительства

Подробнее...
default image
ЕС может ответить санкциями на возможную аннексию Западного берега Иордана Израилем

Подробнее...
default image
В.Шапока: рассматриваем альтернативы снижению подоходного налога

Подробнее...
default image
Снижение подоходного налога было бы справедливой и быстрой мерой - Г.Науседа

Подробнее...
default image
В.Путин объявил о завершении 12 мая единого режима нерабочих дней в России

Подробнее...
default image
С президентом обсуждались планы повышения доходов населения

Подробнее...
default image
Саудовская Аравия отменяет выплаты пособий и в три раза повышает НДС

Подробнее...
default image
Переболевших коронавирусом не пустят в армию США

Подробнее...
default image
Главы стран Балтии предлагают увеличить бюджет ЕС для борьбы с коронакризисом

Подробнее...
default image
Появился список стран с примерными датами открытия

Подробнее...
default image
Португалия примет 60 детей-беженцев из греческих лагерей

Подробнее...
default image
Сотни тысяч евро на ремонт исторических усадеб и прочих достопримечательностей

Подробнее...
default image
Air Baltic откладывает возобновление полетов в Балтийских странах (обновлено)

Подробнее...
default image
Пассажирам придется выстаивать в очереди четыре часа, чтобы попасть в самолет

Подробнее...
default image
Еврокомиссия выделит €15,8 млн на создание положительного мнения о ЕС

Подробнее...
default image
Пациенты в Литве получат японское лекарство от коронавируса

Подробнее...
default image
Режим ограничений в Москве продлевают до 31 мая

Подробнее...
default image
Антакальнисская больница в Вильнюсе - очаг вируса, инфекция найдена у ребенка из Москвы

Подробнее...
default image
Пять пляжей Литвы получили Голубой флаг

Подробнее...
default image
В мире зафиксировано более 4,1 млн зараженных COVID-19

Подробнее...
default image
В Ирландии социальных мошенников выявляют в аэропорту

Подробнее...
default image
На помощь малым предприятиям Литвы – 100 млн евро

Подробнее...
default image
Столтенберг заявил, что НАТО будет "ядерным альянсом", пока существует ядерное оружие

Подробнее...
default image
В прошлом году Литва получила рекордное количество просьб об убежище

Подробнее...
default image
В Польше подтвердили, что выборы президента не состоялись

Подробнее...
default image
ВМС Литвы приобретёт у британцев судно класса HUNT за 62,4 млн евро

Подробнее...
default image
В Великобритании объявили о продлении карантина до 1 июня

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Приоритетом этого правительства было уменьшение социального отчуждения — С.Сквярнялис

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Приоритетом этого правительства и правящего большинства было уменьшение социального отчуждения, говорит премьер Саулюс Сквярнялис.

«Думаю, что важнейшие моменты связаны с уменьшением социального напряжения, снижения бедности и решением других социальных проблем», — сказал глава правительства журналистам в сейме.

Во вторник он представил в парламенте отчет о деятельности правительства.

С. Сквярнялис сказал, что за четыре года повышение доходов ощутили все группы общества.

«Может быть, у кого-то были довольно большие ожидания, но мы говорим не о пяти — семи евро, мы говорим о процентах — о 30-40%, 45% — по отдельным группам общества, доходы которых росли», — сказал премьер.

По его словам, улучшение условий ощутил и бизнес.

«Бизнес, который не участвует в выборах и оценивает довольно объективно, не раз высказывал позицию об условиях предпринимательства, которые имеют место сейчас- что таких не было. Это хорошо показывают и зарубежные инвестиции — производственные, крупные инвестиции пришли в Литву», — сказал С. Сквярнялис.

Он отказался поставить оценку своему правительству.

Премьер сказал, что самую правильную оценку работе правительства и правящего правительства поставит избиратель.    

Подводя итоги года, глава правительства отмечает, что валовой внутренний продукт (ВВП) за период с 2016 года, когда это правящее большинство победило на выборах в сейм, до 2019 года, увеличился на 12,4%, а это составляет 9,5 млрд евро.

Согласно отчету, средняя зарплата в прошлом году увеличилась почти на 9%, а с 2016 года — на 38% и в конце прошлого года была 1318 евро, минимальная месячная зарплата выросла до 607 евро, из «тени» выведено 200 млн евро, с 2016 года средняя пенсия по старости повысилась более чем на треть.   

Выступая в сейме, премьер выделил шесть проведенных правительством структурных реформ: в областях образования, здравоохранения, налоговой сфере, в сфере инноваций, в борьбе с теневой экономикой и пенсионной сфере.

С. Сквярнялис занимает премьерский пост с декабря 2016 года. Выборы в сейм состоятся 11 октября.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.