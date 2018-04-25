Приоритетом этого правительства было уменьшение социального отчуждения — С.Сквярнялис

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Приоритетом этого правительства и правящего большинства было уменьшение социального отчуждения, говорит премьер Саулюс Сквярнялис.

«Думаю, что важнейшие моменты связаны с уменьшением социального напряжения, снижения бедности и решением других социальных проблем», — сказал глава правительства журналистам в сейме.

Во вторник он представил в парламенте отчет о деятельности правительства.

С. Сквярнялис сказал, что за четыре года повышение доходов ощутили все группы общества.

«Может быть, у кого-то были довольно большие ожидания, но мы говорим не о пяти — семи евро, мы говорим о процентах — о 30-40%, 45% — по отдельным группам общества, доходы которых росли», — сказал премьер.

По его словам, улучшение условий ощутил и бизнес.

«Бизнес, который не участвует в выборах и оценивает довольно объективно, не раз высказывал позицию об условиях предпринимательства, которые имеют место сейчас- что таких не было. Это хорошо показывают и зарубежные инвестиции — производственные, крупные инвестиции пришли в Литву», — сказал С. Сквярнялис.

Он отказался поставить оценку своему правительству.

Премьер сказал, что самую правильную оценку работе правительства и правящего правительства поставит избиратель.

Подводя итоги года, глава правительства отмечает, что валовой внутренний продукт (ВВП) за период с 2016 года, когда это правящее большинство победило на выборах в сейм, до 2019 года, увеличился на 12,4%, а это составляет 9,5 млрд евро.

Согласно отчету, средняя зарплата в прошлом году увеличилась почти на 9%, а с 2016 года — на 38% и в конце прошлого года была 1318 евро, минимальная месячная зарплата выросла до 607 евро, из «тени» выведено 200 млн евро, с 2016 года средняя пенсия по старости повысилась более чем на треть.

Выступая в сейме, премьер выделил шесть проведенных правительством структурных реформ: в областях образования, здравоохранения, налоговой сфере, в сфере инноваций, в борьбе с теневой экономикой и пенсионной сфере.

С. Сквярнялис занимает премьерский пост с декабря 2016 года. Выборы в сейм состоятся 11 октября.